Yerli otomobile sürpriz talip!

DTSO Başkanı Ahmet Sayar ve DTB Başkanı Engin Yeşil, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette, yerli otomobil üretimin merkezinin Diyarbakır'a yapılmasını istediklerini belirten Sayar, Diyarbakır'da özel sektör ve kamu kurumları ile haziran ayında yaptıkları değerlendirme toplantısında hazırladıkları "Yerli Otomobil Uretimi Fizibilite Raporunu", Hisarcıklıoğlu'na sundu. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Sayar, DTSO, DTB, OSB, Dicle Üniversitesi, Dicle Teknokent, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve otomotiv sektöründe faaliyette bulunan firmaların temsilcileriyle geniş kapsamlı bir rapor hazırladıklarını belirtti. 2016 yılı itibariyle 4 trilyon dolar ile dünya ekonomisinin yaklaşık yüze 5'ini oluşturan otomotiv sektörünün Türkiye açısından da son derece önemli olduğunu anlatan Sayar, Türkiye'nin sosyal sorunlarını çözümü açısından yerli otomotiv üretiminin büyük bir fırsat olduğunu düşündüklerini kaydetti.

"POZİTİF AYRIMCILIK YAPILSIN"



Almanya'dan örnekler veren ve otomotiv yatırımlarının ülke geneline yayılmasıyla bölgesel gelir farklılıkların olmadığına dikkat çeken Sayar, "Bu sebeple Diyarbakır'ın devletin yetkili kurumları ve hükümetimiz tarafından pozitif ayrımcılıkla yerli otomobil üretiminin merkezine konumlanması gerekmektedir. Bizler bunu her platformda ısrarla dile getireceğiz. Bunun için in gerekli tüm lobi çalışmalarının da yapılması noktasında tüm katılımcılarla mutabık kalınarak karar alınmıştır. Yerli otomobil üretiminde sürdürülebilir, uzun vadeli ve markayı geleceğe taşıyacak başarıların ancak geleceğe dönük gelişmiş Ar-Ge çalışmalarıyla, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak doğru ürünleri hazırlamakla mümkün olacağını düşünmekteyim. Bunun için üretimi yapılacak yerli otomobilde konvansiyonel ve hibrit araçtan ziyade elektrikli araçların kesinlikle olması gerektiğini, Türkiye genelinde de elektrikli araç şarj istasyonlarının hızlı bir şekilde arttırılması gerekmektedir" dedi.

"VALİ GÜZELOĞLU BİZİM İÇİN BİR AVANTAJ"



DTSO Başkanı Sayar, hazırlanan raporun göreve yeni başlayan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'na da sunulduğunu anlatarak, "Kocaeli gibi sanayinin ve otomotivin kalbi olan bir kentten, ilimize gelen Valimiz Sayın Hasan Basri Guzeloglu'nun bu dönemde bizim için bir şans olduğunu düşünüyorum. İlimizin Sayın Valimizin de destekleriyle bu milli projede ciddi bir şekilde yer alacağını umut ediyorum" diye konuştu.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ SUNACAĞIZ"



DTB Başkanı Engin Yeşil ise, TOBB'da düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge istişare toplantısında, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile gündemde olan yerli otomobil konusunu görüştüklerini belirterek, otomotivin Türkiye'nin üretim ve ihracatta lokomotif sektörlerinden birisi olduğunu söyledi. Türkiye'nin üretimde bulunan montaj fabrikaları, gelişmiş yan sanayisi ve birçok uluslararası markada da üst düzey yöneticilik yapan beyin gücüyle yerli otomobil üretebilecek alt yapıya sahip olduğunu anlatan Yeşil, bu yatırımın bölgeler arası ekonomik farklılıkların da dikkate alınarak, Diyarbakır'da yapılmasını istediklerini kaydetti. Yeşil, Diyarbakır iş dünyasının bunun için her türlü sorumluluğu ve desteği sunmaya hazır olduğuna da dikkat çekti.