“Yerli otomobile sipariş yağıyor”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri ile Adli Bilimler Laboratuvarları’nın açılış törenine katıldı.

“SEFERBER OLACAĞIZ”

Özlü, 2017 yılında bilimin, teknolojinin ve üretimin yerli ve milli temellere dayandırılması için önemli mesafeler katettiklerini belirterek, “2018 de aynı şekilde, her alanda milli ve yerli üretim için seferber olacağımız bir yıl olacaktır. Bu yıl teknolojide milli ve yerli dönüşüm yılıdır. Bu anlamda Ar-Ge’ye, tasarıma, teknoloji geliştirme bölgelerine ciddi yatırımlar yapıyoruz ve devam edeceğiz” dedi.

PROJEDE OLMAK İSTİYORLAR

2021 yılında yollarda olması planlanan Türkiye’nin ilk yerli otomobili için şirketleşme çalışmaları son hızla sürerken, vatandaştan ve kurumlardan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sipariş yağdı. Bakan Faruk Özlü, “Hem kurumlardan hem de halkımızdan sayısız talep geliyor. Otomobil siparişi verdikleri gibi, projede de yer almak istiyorlar” dedi. Özlü, üretim için yer belirlenmediğini söyledi.

MİLLİ VE YERLİ SLOGAN DEĞİL

Bakan Özlü, “Milli ve yerli olmak, slogan değildir. Bunun slogan olmadığının göstergesi bizzat yaptıklarımız, programlarımız, o programlarda ortaya koyduğumuz önceliklerimizdir. İddiamızı icraatlarımızla uygulamaya döktük, milli ve yerli duruşumuzu tek istikamet olarak belirledik” dedi.