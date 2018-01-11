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Yerli otomobile büyük ilgi... Sipariş yağıyor

2021 yılında yollarda olması planlanan Türkiye'nin ilk yerli otomobili için vatandaştan ve kurumlardan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sipariş yağdı.

11 Ocak 2018 Perşembe 09:12
Yerli otomobile büyük ilgi... Sipariş yağıyor

2021 yılında yollarda olması planlanan Türkiye'nin ilk yerli otomobili için şirketleşme çalışmaları son hızla sürerken, vatandaştan ve kurumlardan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sipariş yağdı.

Bakan Faruk Özlü, "Hem kurumlardan hem de halkımızdan sayısız talep geliyor. Otomobil siparişi verdikleri gibi, projede de yer almak istiyorlar" dedi.

Özlü, üretim için yer belirlenmediğini söyledi.

Sabah

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 09:12
  1. yerli otomobil
  2. Türkiye
  3. Faruk Özlü
  • gökhangökhan1 sa önce
    inşallah tez zamanda diyelim. lakin bir otomobilin yerli olduğunu fiyatından anlamamız lazım. reno,ford vs. misal 50 bin tl ise yerli araba 30 bin olmalı yani vatandaşın alabileceği kalite ve fiyatta olmalı.. yoksa bir anlamı yok
  • ÇetinÇetin1 sa önce
    Bende bekliyom
  • Ahmet SANCAKAhmet SANCAK1 sa önce
    Ortada araba yok,- fabrika yok, mühendis yok sipariş yağıyormuş. Hayal dünyasında yaşıyor bunlar. Neyin kafasını yaşıyorsunuz.
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