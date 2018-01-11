Yerli otomobile büyük ilgi... Sipariş yağıyor

2021 yılında yollarda olması planlanan Türkiye'nin ilk yerli otomobili için şirketleşme çalışmaları son hızla sürerken, vatandaştan ve kurumlardan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sipariş yağdı.

Bakan Faruk Özlü, "Hem kurumlardan hem de halkımızdan sayısız talep geliyor. Otomobil siparişi verdikleri gibi, projede de yer almak istiyorlar" dedi.

Özlü, üretim için yer belirlenmediğini söyledi.

Sabah