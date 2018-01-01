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Yerli otomobilde önemli gelişme

Yerli otomobilin üretimi için bir araya gelen Ortak Girişim Grubu Nisan 2018'e kadar şirket kurulumunu tamamlayacak.

01 Ocak 2018 Pazartesi 08:56
Yerli otomobilde önemli gelişme

Yerli otomobilin üretileceği fabrikadan, şirketin ve markanın ismine, şirketin CEO'sundan markalaşma çalışmalarına kadar birçok detay da 2018'in ilk aylarında netleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı"nda ilk yerli otomobili üretecek firmaları açıklamıştı.

Sabah'ın haberine göre, Ortak Girişim Grubu'nu otomotiv ve teknoloji sektöründe dünya çapında faaliyet gösteren Türk firmaları Anadolu Grup, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding şirketleri oluşturuyor.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 08:56
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