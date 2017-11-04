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Yerli otomobilde modeller belirlendi

Yerli otomobil için imza atan grupta görev dağılımı belli olurken, hangi modellerin üretileceği ile ilgili bilgilerde netleşiyor.

04 Kasım 2017 Cumartesi 15:18
Yerli otomobilde modeller belirlendi

Türkiye'nin yerli otomobilili için 3 modelde üretim yapılması hedefleniyor. Türkiye piyasasının yanısıra uluslararası piyasaya hızlı girmesi için birkaç modelde üretim yapılması planlanıyor. Aileler için SUV, gençler için spor modeller üretilecek.

Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding; Turkcell ve Zorlu Holding'den oluşan babayitler önceki gün Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde düzenlenen törenle imzaları attı.

SUV, SPOR VE MAKAM ARACI MODELLERİ
Yerli otomobillerin ilk prototipi 2019'da tamamlanacak, 2021'de ise ticari satışına başlanacak. İlk yerli otomobili ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan alacak.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre yerli otomobiller için önce dizayn çalışması yapılacak. Otomobiller, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda ilgiyi daha çok çekebilmek için değişik modellerde üretilecek. Bunun için ailelere göre bagajı büyük SUV modeller, gençlere yönelik spor modeller, ayrıca kamuda makam aracı olarak kullanılacak modeller üretilecek. Yerli otomobilde Türkiye'nin hedefi ise Almanya, Kore, Japonya, Fransız otomobillerinde olduğu gibi dünya çapında bir marka yaratma olacak.

KİM HANGİ GÖREVİ ÜSTLENECEK
Öte yandan Hürriyet gazetesinde yer alan haberde yerli otomobile görev dağılımının belli olduğu belirtildi. Karsan, 'tasarım ve üst yapı', Vestel 'elektronik aksam ve pil teknolojisi', Turkcell 'elektronik beyin üniteleri ve yazılım' Anadolu Grubu 'pazarlama-satış', BMC 'otomobilin üretimi' konularında görev üstlenecek.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 15:18
  1. yerli otomobil
  2. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan
  3. BMC
  4. Turkcell
  5. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı
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