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Yerli otomobilde ilk şehir belli oldu

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, milli otomobilin şarj ünitelerinin Erzurum’da üretileceğini söyledi.

09 Şubat 2018 Cuma 14:16
Yerli otomobilde ilk şehir belli oldu

Yerli otomobilin nerede üretileceği merak konusu olmaya devam ederken milli otomobilin şarj ünitelerinin üretileceği şehir belli oldu. AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, yerli otomobile takılacak şarj ünitelerinin Erzurum'da üretileceğini açıkladı.

Nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve özel öğretimin genel öğretimdeki payını yükseltmek amacıyla devletin sektöre sunduğu teşvik ve imkanlarla ilgili devletten beklenenler konusunda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla istişare toplantısına yapıldı.

ERZURUM'DA ÜRETİLECEK

Toplantıda konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, yerli otomobilin şarj ünitelerinin Erzurum'da üretileceğini belirtti.

30 MİLYON LİRALIK YATIRIM OLACAK

Bu proje kapsamında en az 100 kişinin istihdam edileceğini ifade eden Ilıcalı, "20-30 milyon liralık bir yatırım olacak. 100 kişinin istihdam edeceği yerli otomobilin bir parçası olan şarj üniteleri Erzurum'da üretilecek. Erzurum'a hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 14:16
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