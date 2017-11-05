Erdoğan cesaret verdi, onlar kontağı çevirdi, yerli otomobilde ilk adım nasıl atıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Gelin şu yüzde 100 yerli otomobili TOBB camiası içerisinden çıkaralım. Her türlü desteği vermeye hazırız.” çağrısı sonrası TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun “Siz yanımızda olduktan sonra biz hazırız.” cevabıyla yerli otomobil için ilk adım atıldı.

Erdoğan’ın talebiyle süreçte aktif rol almayı kabul eden TOBB, önce Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kapısını çaldı. Bakanlıktan, o güne kadar yerli otomobil için yapılan çalışmalar hakkında brifing talebinde bulunan, Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Bugüne kadar yapılan çalışmalarda neden yerli otomobil konusunda neden bir ilerleme sağlanamadı?” sorusunun cevabını aramaya başladı. Bu aşamada, dünyada önemli otomotiv gruplarına danışmanlık hizmeti veren şirketlerle de yakın çalışma içerisine giren TOBB, yerli otomobili yapmaya aday 25 firmanın yer aldığı bir listeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu.

“BİR AN ÖNCE BAŞLAYIN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Liste uygun, bir an önce görüşmeleri başlayın.” sözleri sonrası “Türkiye’nin otomobili”ni üretecek 25 “babayiğit” adayıyla tek tek görüşüldü. İlk tur görüşmelerin sonunda listede ilk kısaltma yapıldı. İkinci tur görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a son durum bilgisi verildi. 3’üncü turun sonunda ise Bakan Özlü ve Hisarcıklıoğlu, 5 şirketlik kısa listeyi Erdoğan’a götürdü.

İçerisinde; Anadolu Holding, Zorlu Holding, Kıraça Holding, BMC ve Turkcell’in olduğu 5 firmaalı listeyi eline alan Erdoğan, ilk olarak “5’i ortak olur mu?” sorusunu yöneltti. Bu esnada devreye giren Hisarcıklıoğlu, “Efendim, ortak olabilecekleri yönünde ışık gördük. Siz bir “babayiğit” arıyordunuz. 5 “babayiğit” bulmuş olduk.” cevabını verdi.

Erdoğan bunun üzerinde, “Şirketlerle yapılacak son bir görüşme ile durumu netleştirin ve Ortak Girişim Grubu imzasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde atalım.” talimatı verdi.