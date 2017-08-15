Yerli otomobilde flaş gelişme! Bakana teslim edildi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Mahmut Kösemusul, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. Kösemusul, yerli otomobil üretimi için yapılan son hazırlıkları da içeren ayrıntılı raporu teslim etti.

Vali İrfan Balkanlıoğlu başkanlığında SATSO’da yapılan yerli otomobil ikinci istişare toplantısının ardından TOYOTA Eski CEO’su Orhan Özer koordinasyonunda hazırlanan rapor tamamlandı.

Gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kösemusul, ''Biz, bu yatırımın Sakarya’mızda olmasını istiyoruz. Yer, üretim, istihdam hatta organizasyon ile ilgili tüm çalışma ve önerilerimizin olduğu ayrıntılı raporu içeren ikinci dosyamızı da teslim ettik. Kapsamlı çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.