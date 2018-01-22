Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yerli otomobil için önemli karar

Yerliotomobil, Türkiye'nin Otomobili Projesi için tek yetkinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında olması karara bağlandı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 08:52
Yerli otomobil için önemli karar

Belediyeler dahil tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygun görüşü olmadan düzenleyici ve bağlayıcı karar alamayacak, ihale yapamayacak ve lisans ya da imtiyaz sağlayamayacak.

Karar, yerliotomobilin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, satış ve dağıtım sisteminin oluşturulması, şarj istasyonlarının kurulumu ve işletilmesi, bu istasyonlar vasıtasıyla elektrik enerjisi tedariki ve bu istasyonların satış, kiralama ve benzeri yollarla devredilmesi ve bunlara ilişkin altyapı hazırlıklarının tümünü kapsıyor.

Bakanlık, kararın uygulamasına ilişkin usul ve esasları kendisi belirleyecek.


BusinessHT

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 08:52
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
    1. Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
    2. Hakan Fidan ve Hulusi Akar..
    3. Bakanlık ters köşeye yatırdı: Yüzde..
    4. Oto yıkamacılarda çamur yoğunluğu
    5. Polonya’da tilkinin ilginç ısınma..
    6. Başbakan Yardımcısı Şimşek: Zeytin..
    7. Afrin'de terör örgütleri bu mermilerle..
    8. O ülkeyle görüşmeler başladı! 5,5..
    9. Muğla'da otobüs devrildi! Çok sayıda..
    10. Dolar haftaya 3,81 seviyesinden başladı
    11. Borsa haftaya nasıl başladı?
    12. Bollywood yıldızları Binyamin..
    13. Galatasaray'da yeni dönem! Tüm yetkiyi..
    14. Bitcoin rekorun altına geriledi
    15. Hulusi Akar ve Fidan'ın Rusya..
    16. Altın fiyatları 163 lira bandını aştı!
    17. Terör örgütü PKK'nın kalleş yalanı..
    18. "Mike Pence İsrail'in hakiki ve harika..
    19. Beşiktaş'ı kahreden kaza!
    20. Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Özel kuvvetler işi bitirdi! Hepsi öldürüldü
    Özel kuvvetler işi bitirdi! Hepsi öldürüldü
    Emniyet geçit vermedi!
    Emniyet geçit vermedi!
    Alçak başkandan Türklere ağır hakaret!
    Alçak başkandan Türklere ağır hakaret!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'Afrin' açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'Afrin' açıklaması
    Terör yandaşı gazete bu hainliği de yaptı
    Terör yandaşı gazete bu hainliği de yaptı