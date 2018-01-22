Yerli otomobil için kritik karar

Belediyeler dahil tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygun görüşü olmadan düzenleyici ve bağlayıcı karar alamayacak, ihale yapamayacak ve lisans ya da imtiyaz sağlayamayacak. Karar, yerli otomobilin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, satış ve dağıtım sisteminin oluşturulması, şarj istasyonlarının kurulumu ve işletilmesi, bu istasyonlar vasıtasıyla elektrik enerjisi tedariki ve bu istasyonların satış, kiralama ve benzeri yollarla devredilmesi ve bunlara ilişkin altyapı hazırlıklarının tümünü kapsıyor.

Bakanlık, kararın uygulamasına ilişkin usul ve esasları kendisi belirleyecek. BusinessHT