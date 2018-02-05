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Yerli otomobil için ilk rapor Bursa'dan

Yerli otomobillerin üretileceği şehir belirsizliğini korurken Bursa konuyla ilgili ilk raporu sundu.

05 Şubat 2018 Pazartesi 09:42
Yerli otomobil için ilk rapor Bursa'dan

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, “Cumhurbaşkanımıza, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve bu konsorsiyumu oluşturan 5 şirkete ilgili raporlarımızı verdik” dedi.
Yerli otomobillerin hangi ilde üretileceği halen belirsizliğini koruyor. Bu konuda birçok ilin ismi geçerken. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay’dan önemli bir açıklama geldi. Yerli otomobili üretecek konsorsiyumun açıklanmasının ardından gözler üretim merkezine çevrildi. Başkan Burkay, Bursa’nın otomotivin başkenti olduğunu, yerli otomobilin de kentte üretilmesi gerektiğini belirtti.

“Merkez Bursa olmalı”

Burkay, “Bizim dileğimiz, Bursa´nın merkez seçilmesi. Biz bununla alakalı hem Cumhurbaşkanımıza, hem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, hem de bu konsorsiyumu oluşturan 5 şirkete ilgili raporlarımızı verdik” dedi. Yerli otomobilin Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding’in ortak girişimiyle üretileceğinin açıklanmasının ardından, gözler üretim yerine çevrildi. 2021 yılında seri üretime geçmesi planlanan yerli otomobil için Bursa, Sakarya, Kayseri, Konya, Aliağa, Kocaeli, Eskişehir, Ankara, Kütahya, Mardin, Diyarbakır ve İzmir talip oldu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 09:42
  1. yerli otomobil
  2. bursa

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