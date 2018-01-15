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Yerli otomobil için herkes seferber! İç tasarımına Bursa talip

Türkiye, babayiğitler ile birlikte yerli otomobil konusunda dev bir adım attı. Araçların iç tasarımları hakkında ise, yepyeni bir öneri geldi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yerli otomobilin tekstil işlerine talip olduklarını açıkladı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 08:46
Yerli otomobil için herkes seferber! İç tasarımına Bursa talip

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın yerli otomobilin tekstil işlerine talip olduğunu açıkladı. Burkay, beşli konsorsiyumun içinde Kıraça Holding ve Zorlu Holding’in de bulunduğunu, söz konusu firmaların Bursa’da çok ciddi yatırımları ve Bursa’nın da üretim yeri için önemli bir avantaja sahip olduğunu söyledi. Burkay, “Eğer gerçekten milli bir otomobil yapılacaksa bunun merkezi Bursa olmalı. Çünkü Türkiye’de üretilen her iki otomobilden biri Bursa’da üretiliyor. Otomotiv sektörünün 28 milyar doların üzerinde bir ihracatı söz konusu ve bu da Uludağ İhracatçılar Birliği’nden geçiyor” şeklinde konuştu.

"BURSALI TEKSTİLCİLER, HAZIR"

İbrahim Burkay, Bursa merkezli bir yapılanmanın bu projenin başarıya ulaşmasında çok önemli bir itici güç olacağını vurgulayarak, hem yatırım alanlarıyla ilgili hem de tedarik zinciri, alt yükleniciler bakımından Bursa’daki şirketlerin buna çok hazır olduğuyla ilgili raporları sunduklarını söyledi. Bursalı tekstilcilerin yerli otomobilin tekstil işlerini yapmaya hazır olduğunu belirten Burkay, “Tekstil sektörü olarak, yerli otomobilin tüm tekstil işlerini, Bursa olarak yapmaya hazırız. Şu anda otomotivin içinde çok ciddi anlamda tekstil ürünleri var. Bursa tekstil sektörü olarak, bunların tamamında, yerli otomobilin tekstil işlerine talibiz” ifadelerini kullandı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 08:46
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