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Yerli otomobil için babayiğit bulundu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “yerli otomobille” ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Özlü, 'Şu an müşterek bir çalışma yürütüyoruz. Evet bir babayiğit var. İkinci tur görüşme yapacağız.' dedi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:46
Yerli otomobil için babayiğit bulundu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Yerli otomobil için ikinci tur görüşme yapacağız. Sözleşme imzalamayı hedefliyoruz. Görüşme tamamlanınca firma veya firmalar açıklanacak” dedi.

Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan’a konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün yerli otomobille ilgili sorulara verdiği yanıt şöyle:

"OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BÜYÜK BİR POTANSİYEL VAR"

"Dünyanın en prestijli otomobil markalarına üretim yapıyoruz. Yabancı rakiplerine oranla kaliteli üretim yapıyorlar. Otomotiv sektöründe hala büyük bir potansiyel var. Şimdi amacımız yerli bir markayla otomotiv sektöründeki sıçramayı taçlandırmak.

"EVET BİR BABAYİĞİT VAR"

Sayın Cumhurbaşkanımız'ın TOBB Genel Kurulu'ndan bir diyalogu oldu. TOBB Başkanı'nın bu konuda bir vaadi var. Şu an müşterek bir çalışma yürütüyoruz. Evet bir babayiğit var. İkinci tur görüşme yapacağız. Bakanlığımızla bir sözleşmeyi imzalamayı hedefliyoruz. Bu işi yaparım diyen babayiğitler olduğunu artık biliyoruz. Bu yıl içerisinde sonuç alacağımızı düşünüyorum. Yerli otomobil konusu bizim için de çok önemli. Cumhurbaşkanı'mız bu konuyu yakından takip ediyor. Bu görüşmeler tamamlanınca kamuoyuna yerli otomobil yapacak firma veya firmalar açıklanacak. Bu konuda hedefimiz, bu yıl içinde bu isimlerle sözleşmeyi imzalamak."

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:46
  1. faruk özlü
  2. yerli otomobil
  • Hüseyin Koraltan Hüseyin Koraltan 47 dk önce
    Evet, iyi olmuş ama seçim zamanı AKaPe pankartlarını hatırliyorum yerli uçak havada, yerli ARABA yollarda deniyordu çoktan fabrika kurulmuş ve biz kullanıyoruz sanmıştım.
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