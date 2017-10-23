Yerli otomobil hızlı başlayacak

Yerli otomobil üretimi için son viraja girildi. Gözler, üretimi yapacak grubu açıklayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'de otomotiv sektörünün ciddi bir altyapısı bulunduğunu belirterek, "Ülkemizde üretilen araçlar teknik özellikleri, performansı, tasarımı, kalitesiyle dikkat çekiyor. Özel sektörümüz öncülüğünde küresel pazarlara da hitap edecek bir yerli otomobil markası oluşturuyoruz. Kamunun öncülüğünde Türkiye'ye ait olacak güçlü bir otomotiv markası oluşturacağız" dedi. Özlü, kamu kurumlarının da yerli otomobil kullanacağını belirterek, yaygınlaşması için tüm olanakları seferber edecekleri mesajını verdi.

Başta taksiciler olmak üzere tercihini yerli otomobilden yana kullananlar için kredi desteği başta olmak üzere farklı teşvikler devreye girecek.

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