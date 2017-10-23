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Yerli otomobil hızlı başlayacak

Yerli otomobil üretimi için son viraja girildi. Gözler, üretimi yapacak grubu açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 02:48
Yerli otomobil hızlı başlayacak

Yerli otomobil üretimi için son viraja girildi. Gözler, üretimi yapacak grubu açıklayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'de otomotiv sektörünün ciddi bir altyapısı bulunduğunu belirterek, "Ülkemizde üretilen araçlar teknik özellikleri, performansı, tasarımı, kalitesiyle dikkat çekiyor. Özel sektörümüz öncülüğünde küresel pazarlara da hitap edecek bir yerli otomobil markası oluşturuyoruz. Kamunun öncülüğünde Türkiye'ye ait olacak güçlü bir otomotiv markası oluşturacağız" dedi. Özlü, kamu kurumlarının da yerli otomobil kullanacağını belirterek, yaygınlaşması için tüm olanakları seferber edecekleri mesajını verdi.

Başta taksiciler olmak üzere tercihini yerli otomobilden yana kullananlar için kredi desteği başta olmak üzere farklı teşvikler devreye girecek.

Takvim

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 02:48
  1. yerli otomobil
  • RİZELİRİZELİ1 sa önce
    1960 da araba yaptırmıyan chp ismet inönüyü anlarımozaman hiç birşeyimiz kalmadı bugün buna destekolmıyanınkanından türklüğünden imanından insanlığından herşeyinden şüpe duyarımdünyada araba üreten 11 devlet var hangisi fakir
  • aliali1 sa önce
    "Kocasolak" senin CHP,bu ülkede 90 seneden beri var. Değil mi? Ne yaptı? Yavaş veya hızlı ne yaptı? "Kurdu" ayaklarını bi kere geç. İş olarak, kalkınma olarak, yatırım olarak kayda değer ne yaptı?
  • ArifArif1 sa önce
    Sende birşeyler urette belli kesim içine gir. Sonra elamanlarına yardımcı ol onları da araba sahibi yap. Aglamakla işler yürümez...
  • ArifArif1 sa önce
    Bunların gönlü fukara...Yoksa cukka dolu olmayan yok bu kadar açık...
  • KocasolakKocasolak2 sa önce
    Yılan hikayesi, hızlı başlamsk buysa yavaş nasıl ki. Yıllardır bir HALT beceremediniz. Sadece millete taharet suyu serptiniz ama artık pişik olduk, yeter da...
  • erolerol2 sa önce
    merak etmeyin super satar
  • samimiyetsamimiyet2 sa önce
    bizim halkimiz icin onemli olan ucuz yakit ve parca temini.. bu ikisi olursa olabilir. bir de bizi yönetenler yerliye sahip çıkıp yerden yere vurdukları almanların arabasından vazgecerse biz de alırız yerliyi yoksa ben de gider alman arabasına binerim.
  • Vatan severVatan sever2 sa önce
    Yerli piyasaya girsin yeter bütün taşıtlar Alman Fransız 27 milyon taşıttan bahsediliyordüşünsenize yalnız çok sağlam olması lazım tuttuğun parça eline gelmesin Japon markalarını bir düşünün Kore ona keza Adam 7 yıl garanti veriyor sağlamlık çok önemli reklama bile gerek yok
  • halidhalid2 sa önce
    40bin50 bin gibi birfiyat beklemeyelim...cunku daha once yapilan açıklamada bir alt segment fiyatları baz alınarak satışa sunulacağı söylendi. yani fiesta fiyatına focus almis gibi olacagiz.ki fiesta 65 bin başlangıç fiyatına sahip. Ancak tüm bunlardan daha onemlisi şu ki devlet yerliyi teşvik ederken kendisi örnek olmalı.. tüm kamu kurumlarındaki düşman! alman arabalarını devre dışı bırakıp samimiyetini göstermeli.. yoksa halk da gidip ab menşeli araba alıp kullanırsa kimse niye yerli otoyu kullanmıyorsun deme hakkına sahip olmaz.
  • Arif ErdoganArif Erdogan2 sa önce
    İlk iki yıl çok düşük fiyatla satışa çıkarsa ortalığı süpürür...Her kesimden alma gücü olmalı...
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