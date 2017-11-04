Yerli otomobil hamlesi o ülkeyi rahatsız etti

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine harekete geçen 5 firma ile yerli otomobil için ilk adımı attı.

5 Babayiğit firmanın imzalarını attığı dev proje, 2021 yılında sonuçlarını verecek.

CHP'DEN KİRLİ KAMPANYA

Projenin detaylarının yavaş yavaş belli olmasından sonra CHP'li vekiller, proje hakkında karalama kampanyası başlattı. Türkiye'nin dünyanın dev markalarıyla rekabet edemeyeceğini belirten CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, projenin havada kalacağını söyledi.

ALMANLAR DA RAHATSIZ

CHP'nin bu açıklamalarından sonra yerli otomobille ilgili bir açıklama da Almanya'dan geldi.

"BU PARAYA YAZIK OLACAK"

Ülkede yayın yapan Die Welt'te çıkan yazıda, Türkiye'nin bu projesiyle paralarını çöpe attığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok hırslı bir şekilde projeyle ilgilendiğini ifade eden Almanlar, "Bu intihar etmektir. Bir dereceye kadar modern bir otomobil geliştirmek için en az yarım milyar avro yatırım gerekir. Bu paraya yazık olacak, kolayca sokağa atılacak.” yorumunda bulundu.

OTOMOBİLİN İHRACI

Haberin detaylarında ise otomobilin ihracının da imkansız olacağı belirtilerek, "Tecrübesiz Türk şirketleri, Avrupalı ülkelerin alıştığı kalitede bir otomobil imal edemeyecekler" ifadeleri kullanıldı.