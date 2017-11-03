Yerli otomobil firmaları: Milli göreve hazırız

Türkiye'nin 60 yıllık "yerli otomobil" hayali gerçek oluyor, Türkiye'nin otomobili projesi için çalışacak 5 firma dün açıklanmıştı. Toplam cirosu 65 milyar liraya ulaşan beş firma, (Zorlu Holding, Kıraça Holding, BMC, Kıraça Holding, Turkcell) 110 bin kişiye istihdam sağlıyor. Projede özellikle devletin desteğinin önemine dikkat çeken firmalar, üzerilerine düşeni yapmaktan gurur duyacaklarını söylediler.

ZORLU HOLDİNG: KÜRESEL PAZARLARA HİTAP EDECEĞİZ

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, yerli otomobil projesiyle ilgili, "Grubumuz, yerli sanayideki gücü ve ileri teknolojideki bilgi birikimi ile şimdi de yerli otomobil üretim sürecinde rol üstlenerek, katkılarını artıracaktır. Küresel pazarlara hitap eden, güçlü bir otomotiv markası oluşturmak için birlikte çıktığımız bu yolda başarılı olacağımıza tüm kalbimizle inanıyoruz" dedi.

ZORLU GRUBU'NUN MARKASI

VESTEL: Vestel, 154 ülkeye ihracat yapıyor. Vestel'in sadece Ar-Ge yerinde bin 600 kişi bulunuyor.

KIRAÇA HOLDİNG: TÜRKİYE KENDİ OTOMOBİLİNİ YAPMAK ZORUNDA

Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, "Değişen bu dünyaya hızla en üst seviyede ayak uydurmak, eğitim ve teknolojiyle öne geçmek mecburiyetindeyiz. Bu noktada Türkiye, kendi markasını başka yabancı bir ortağa ihtiyaç duymadan kendi imkânlarıyla yapacak seviyededir."

KIRAÇA HOLDİNG'İN MARKASI KARSAN: Karsan, ticari araç üretiyor. Ayrıca kendi markası altında otobüs, minibüs üretip yurtiçi ve yurtdışında satıyor.

BMC: MİLLİ GÖREVE HAZIRIZ

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, "500 mühendis ve toplam 1.800 çalışanı ile firmamız bu milli projede görev üstlenmeye hazır" dedi.

BMC OTOMOTİV: Türk-Katar ortaklığı olan şirket, 300 binin üstünde araç geliştirdi.

ANADOLU GRUBU: YERLİ ARABA PROJESİNDE OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, ortak girişim grubunun bir üyesi olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Özilhan, projede devletin desteğinin bulunmasının önemine işaret etti.

ANADOLU GRUBU: 50 binden fazla çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Otomotiv sektöründe Anadolu Isuzu, Çelik Motor ve Anadolu Motor ile faaliyet gösteriyor.

TURKCELL: TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça,"Yerli otomobil projesine önemli katkılarımızın olacağına inanıyoruz. 'Kader gayrete âşıktır' diyor ve Türkiye'nin otomobili için yola çıkıyoruz" diye konuştu.

TURKCELL: 8.6 milyar dolar piyasa değeriyle borsanın en değerli yedinci şirketi konumunda bulunuyor. Yurtiçinde 34.6 milyon abonesi bulunan Turkcell, geçen hafta yerli arama motoru 'Yaani'yi hayata geçirdi.

YERLİ OTOMOBİL DENİZLİ'DEN ÇIKACAK

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, “Teknik altyapımız, mühendisimiz ve işgücümüz yerli otomobili üretecek seviyededir. Türk mühendislerimizin geliştireceği aracımız, en güzel tasarım ve işçilikle yollara çıkacaktır. Türkiye’nin yerli otomobili, ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sağlayacaktır. Devletimizin desteği ve sanayicilerimizin özverisi ile yerli otomobil, 2023 hedefleri arasında önemli yer tutacaktır. Beşli ortak girişim grubu içinde Denizlili Zorlu Grubun yer alması bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu başta olmak üzere ortak girişimde yer alan grupları tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun” dedi.

YERLİ OTOMOBİL İMZASIYLA TARİHİ BİR ANA TANIKLIK ETTİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ''Yerli ve milli olmaktan bahsediyoruz ve bununla ilgili çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tarihi bir ana şahitlik ettik. Yerli otomobil konusunda atılan imzalarla yeni bir başlangıç yapılmış durumda" dedi.