Yerli otomobil için imzalar bu yıl atılacak

Türkiye'nin yerli otomobili için bayramdan sonra iş dünyası ve hükümet arasında yoğun görüşme trafiği başlıyor. Yerli otomobil sözleşmesinin bu yılsonuna kadar imzalanması hedefleniyor.

Türkiye yerli otomobilini üretmek için, gaza bastı.

Çalışmalar başlayacak, yerli otomobil için çalışmalar hız kazanacak.

Türkiye'nin yerli otomobili için kollar sıvandı.

İş dünyası ile hükümet arasında bayramdan sonra görüşme trafiği hızlanacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, çalışmaların önümüzdeki süreçte hızlanacağını belirterek, yerli otomobil sözleşmesini bu yıl içinde imzalamayı amaçladıklarını söyledi.

Bakan Faruk Özlü, yerli otomobil üretiminde devlet desteğinin tam olduğunu ancak özel sektör tarafından bir yüklenici adayına ihtiyaca gerek duyduklarını açıkladı.

Hem Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğündeki iş adamları hem de hükümet arasında yerli otomobil için trafik artacak.

Tasarımı tamamen Türkiye tarafından yapılan, tüm fikri mülkiyet hakları Türkiye'ye ait olan yerli otomobilin 2019 yılında yollarda olması hedefleniyor.