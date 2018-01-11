Yerli olarak üretildi! Dünya peşine düştü

Milli piyade tüfeği, Fırtına Obüs, Bayraktar İHA, Altay Tankı ve diğer zırhlı araçlara bir çok ülkeden talip var.

Canikli, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette milli ve yerli ürünlerle ilgili bilgi verdi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Fırtına Obüsleri ve milli tank üretim projesi kapsamında geliştirilen Altay Tankı'na çok talep olduğunu Ortadoğu, Asya ve Batı Avrupa'ya satacaklarını söyledi.

YERLİ İHA'YA DÜNYANIN GÖZDESİ

Baykar Makina tarafından üretilen yerli insansız hava aracı Bayraktar TB-2'de tüm dünyada oldukça fazla ses getirdi. İlk olarak keşif ve gözlem için kullanılan İHA'lar daha sonra silahlandırılarak operasyonlara katılmaya başladı. İlk çıktığı operasyondan bugüne kadar gösterdiği üstün kabiliyet bir çok ülkenin Bayraktar'ın peşine düşmesini sağladı. Dünyada sadece sayılı ülkenin üretebildiği İHA Türkiye'nin ihraç kalemleri arasında önemli bir yer alacak.

Öte yandan Nurol Makina, yeni zırhlı aracı NMS 4x4'ten Katar'a 100 adetten fazla ihraç edecek. Katar, ayrıca 400 adet Ejder Yalçın zırhlısını da envanterine katacak.

Sabah