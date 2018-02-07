Yerli messenger geliyor

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT), sosyal medya hesabı üzerinden "PttMessenger" ile ilgili açıklama yaptı.

PttMessenger'ın, PTT'nin kurumsal müşterileri için geliştirilmiş bir çözüm olduğunun bildirildiği açıklamada, bu programın, signal kaynaklı açık kaynak kod kullanılarak geliştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "PttMessenger, tüm geliştirme hakları ile PTT A.Ş'ye aittir. Zebrachat, PttMessenger'ın geliştirme aşamasında kullanılan proje ve ürün adıdır. Kullanıcıların doğrudan indirebileceği bir uygulama (apk) dosyası bulunmamaktadır. Çeşitli internet sitelerinde sunulan PttMessenger adlı dosyaların, PTT A.Ş'nin kurumsal anlık mesajlaşma ve haberleşme çözümü olan PttMessenger ile ilgisi bulunmamaktadır." denildi.