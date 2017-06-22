Yerli İHA Zap'ı teröristlerin başına yıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatına ilişkin ilk bilgileri paylaştı. Zap bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 teröristin silahlı insansız hava aracıyla vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde Zap ve Gara bölgelerinde bölücü terör örgütüne ait hedeflere üç gün önce düzenlenen bir başka hava harekatında iki terörist etkisiz hale getirildi, üç mağara ve bir doçka silah mevzisi imha edildi.