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Yerli İHA Bayraktar, Heron’un pabucunu dama attı!

İsrail yapımı insansız hava aracı Heron'a rakip olarak Türk mühendisler tarafından üretilen Bayraktar, uzun süre havada kalabilme ve silahlandırılabilme gibi özellikleri sayesinde rakibi olan İHA’ları geride bırakmayı başardı.

Eklenme: 21 Aralık 2016, 20:50
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İsrail yapımı insansız hava aracı (İHA) Heron'a rakip olarak Türk mühendisler tarafından üretilen Bayraktar, silahlı olması ve havada en uzun süre kalma' rekoruna sahip olması gibi özellikleriyle rakibinden çok daha üstün özelliklere sahip.

Kale-Baykar ortaklığında geliştirilen yüzde yüz yerli İHA Bayraktar'la Türkiye, silahlı İHA üretip kullanabilen 6 ülkeden biri oldu. Bayraktar da hem havada en uzun süre kalma rekoru'na sahip olması hem de silah yüklenebiliyor olması dolayısıyla İsrail yapımı Heron'un önüne geçti. Roketsan'ın geliştirdiği mühimmatla 8 kilometreden hedefini tam isabetle vuran Bayraktar, terörle mücadeleye önemli katkı sağlaması dolayısıyla da Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. Yurt içinde ve sınır ötesinde Bayraktar'la bir çok terör hedefi imha edildi, çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.

Maliyeti çok daha uygun

Bayraktar, Türkiye'nin istediği özellikleri karşılayamayan Heron'a göre ise oldukça uygun bir maliyete sahip. Heronların 10 adedinin maliyeti 200 milyon doları bulurken, 12 adet Bayraktar'ın maliyetinin ise 47 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Sık arıza yapan Heron bakım ve onarım için İsrail'e gönderilirken, Bayraktar ise yerli mühendisler tarafından kısa süre içinde bakım ve onarımdan geçiriliyor.

 
EtiketlerTürkiyeMaliTürk Silahlı KuvvetleriİsrailHeronİsrail yapımı insansız hava aracı HeronBayraktar HeronİHA Bayraktaryerli savunma sanayi
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