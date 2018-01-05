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Yerli hamle! Onlar da kullanmaya başladı

Üretimi yapılan ilk yerli tüfek olan MPT-55, Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı tarafından kullanılmaya başlandı.

05 Ocak 2018 Cuma 13:58
Yerli hamle! Onlar da kullanmaya başladı

Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığınca ilk partide teslim alınan MPT-55 silahlar, Başbakan Binali Yıldırım’ın yakın koruma hizmetleri ile Başbakanlık Çankaya Köşkü yerleşkesinin korunmasında kullanılıyor.

İlerleyen zamanlarda teslimi yapılacak ikinci parti yerli milli piyade tüfeği MPT-55 silahların ise tüm bakanların koruma hizmetleri ile Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığının diğer birimlerinde kullanılması planlanıyor.

Tamamen yerli imkanlarla tasarlanan, plastik kompozit şarjörlü ve üzerine her türlü optik sistemin takılabileceği üniversal pikatini ray sistemine sahip, yarı otomatik ve tam otomatik ateşleme sistemi ile çalışan MPT-55 silahlar 5.56*45 mm mermi kullanmakta, etkili menzili 400 metre özelliğinde. 

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 13:58
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