Yerli füze gücüne güç kattı

Türkiye'nin tam bağımsız ülke olabilmesi için savunma sanayisinin yeterli hale gelmesi gerekiyor. Bu alanda eksikliği fark eden ve birçok çalışmaya imza atan hükümet, savunma sanayinin millileştirilmesi için yerli Ar-Ge ve üretimi destekleyerek ülkemizin yeterliliğinin artırılmasına katkı sağlıyor. Birçok özel şirket, teknokent ile küçük ve orta işletmeli kuruluşlar da savunma sanayinin yerlileştirilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu anlamda roket ve füze sistemleri ile ülke savunmasına katkıda bulunan Roketsan tarafından geliştirilen 'Orta Menzilli Anti-Tank Füze (OMTAS)' üzerinde barındırdığı yüksek teknoloji ile modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı koyuyor.



Tüm zırhlı tehditlere karşı etkili



Kızılötesi arayıcı başlık ile karadan karaya zırhlı hedeflere karşı kullanılan OMTAS'ın 4 km menzili bulunuyor. Atış öncesi/atış sonrası kilitlenme ile at-unut/at-güncelle özelliğine sahip anti-tank füzesi piyade birlikleri için geliştirildi.

Üzerinde barındırdığı yüksek teknoloji ile modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etkili olan füze, gündüz-gece ve tüm hava koşullarında görev yapabilme özelliğine sahip.

At-Unut ve At-Güncelle kullanım modlarına sahip OMTAS, hedef güncelleme yeteneğinin sunduğu esneklik ile sutre arkasından atış, sutre arkasında gizlenmiş hedeflere atış, hassas vuruş noktası ayarlayabilme ve vuruş etkinliği değerlendirme imkanı sağlamakta olup sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılabiliyor.



Füzeye yeni özellik eklendi

Türk Kara Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen OMTAS üzerinde güncelleme ve geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, füzeye eklenilen yeni özellik hakkında bilgi verildi.

Yapılan açıklama şöyle:



“Zırhlı hedeflere karşı kullanılan orta menzilli tank savar füzemiz OMTAS, araçlara entegre edilerek mobil olarak da kullanılabilecek.”

Teknik Özellikleri

Çap



160 mm



Azami Menzil



4 km



Asgari Menzil



0,2 km



Ağırlık



35 kg (Kompozit Tüp Dahil)



Yakıt Tipi



HTPB Bazlı Az Dumanlı Kompozit Yakıt



Harp Başlığı Tipi



Reaktif Korumalı Zırhlara Etkili Duyarsız Tandem Harp Başlığı



Güdüm



Görüntüleyici Kızılötesi (IIR)



Hedef Tipleri



Ağır Zırhlı/Zırhlı Araçlar



Saldırı Tipleri



Doğrudan ve Üstten Vuruş



Lançer Görüntüleme Sistemi



Termal ve TV Kamerası





(Yeni Şafak)