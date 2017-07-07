Yerli etçil tavuk Anadolu T

Kanatlı sektörünün en hassas konusunun damızlık materyali geliştirilmesi ve temini olduğunu dile getiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, bu sorunu ortadan kaldırmak için Türkiye’de ilk kez “etçi damızlık tavuk” yetiştirdiklerini söyledi. Dünyada kendi etçi damızlık hayvanını geliştirmiş ülke sayısının sadece 3 olduğunu belirten Çelik, “Bu ülkeler Almanya, Amerika ve Fransa.Yerli etçi damızlık tavuk Anadolu T ile dünyadaki 4’üncü etçil hat ise artık Türkiye. Bu proje için 20 milyon lira harcama yapıldı. Bu gelişme dışa bağımlılığı azaltacak ve orta vadede de dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak” dedi.

Etlik ebeveynler Aralıkta verilecek

Bakanlık tarafından geliştirilen etçi tavuklardan 42 günde elde edilen canlı ağırlık 2 kilo 850 gram ile 2 kilo 920 gram arasında Bakan Çelik, geliştirilen etçi tavukların özel sektörle de paylaşıldığını ve taleplerin alındığını söyledi. 2017 Aralık ayından itibaren özel sektöre etlik ebeveynler verilmeye başlanacak. Ayda 16 bin, yılda 200 bin ebeveyn verilmesi öngörülüyor.

Muadilinden 4’te bir ucuz

İthal edilen civcivlerin fiyatı 4 euro olarak veriliyor. Piyasaya sürülecek yerli damızlık tavuğun ise fiyatının 4 lira olduğu belirtiliyor. Rakamlara bakıldığında Türkiye'nin yılda 15 milyon damızlık civciv veya yumurta ithal ettiği gözleniyor.

Siyah pirinçte sona yaklaştık

Dünyada 480 milyon ton pirinç üretildiğini ve bunun 40 milyon tonunun ticarete konu olduğunu dile getiren Bakan Çelik, besin değeri daha yüksek olan siyah pirinç çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Çelik şöyle konuştu, “Önümüzdeki yıl üretime başlayacağız. Yıl sonuna kadar yeni bir siyah pirinç tescili sunulması için çalışmalarımız da devam ediyor. Bu durum üreticilerimiz için önemli. Yanık çeltik çiftçilerimizin büyük bir sorunuydu. Bu pirinç, hastalıklara karşı da dirençli.”