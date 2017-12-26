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Yerli enerji kaynağına teşvik müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yerli kaynaklar üzerinden geliştirilen enerji santrallerinin sabit işletme maliyetlerini düşürmeye yönelik destek getiriyor

26 Aralık 2017 Salı 10:30
Yerli enerji kaynağına teşvik müjdesi

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA  Enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik bir dizi adımlar atan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yerli kaynaklar üzerinden geliştirilen enerji santrallerinin sabit işletme maliyetlerini düşürmeye yönelik destek getiriyor. 

BAĞIMLILIK AZALACAK

Edinilen bilgiye göre EPDK, öncelikle yerli kaynaklarla elektrik enerjisi arzının sürdürülmesini sağlayan santrallere ilk kez 2018 yılından itibaren sabit işletme maliyetlerini giderecek bir formül geliştiriyor. Bu sayede ithal kaynaklara olan bağımlılığı azaltmayı da amaçlayan EPDK, getirdiği Elektrik Piyasası Kapasite Yönetmeliği ile güvenilir kurulu güç kapasitesinin korunmasını sağlayacak. Yönetmelikle ayrıca yeni kurulu güçlerin sisteme dahil olması halinde yerli kaynaklara öncelik veren bir kapasite mekanizması getirilecek. Böylece uzun vadeli arz yeterliliği ve sistem güvenliğinin temini sağlanacak.

KURULU GÜÇ BAŞINA ÖDEME

Destekleme sisteminde önceliğin yerli kaynaklardan enerji sağlayan santrallerin sabit işletme maliyetlerini karşılayabilmeleri için kurulu güç başına ödeme desteği verilecek. Söz konusu ödeme her ayın sonunda toplam iletim tarifesinden karşılanmak suretiyle santrale ödenecek. Destekleme öncelikle yerli kaynak bazında belirlenecek ve sabit işletme maliyetinin düşürülmesine göre kurulu güç başına ödenecek.

MALİYETLER SAAT BAŞI

Bu sayede santralin işletme maliyetlerin karşılanması garanti altına alınmış olacak. Bu kapsamda örneğin, ‘1 MW linyit kömüre dayalı güç için her bir saat karşılığı X lira sabit maliyet ihtiyacı var’ denilerek ona göre destekleme yapılacak. Bunun için de her bir yerli kaynak tipi için piyasadaki saatlik fiyat düzeyinin belirlenen sabit işletme maliyeti ihtiyacının ne kadarını karşıladığına bakılacak. Böylece saat başına üretim kapasitesi farklı olan santrallere ne kadarlık maliyet desteği verilmesi de üretim yapısına göre şekillenmiş olacak.
Konuya ilişkin EPDK yetkilileri, 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dikkat çekti. Yetkililer, söz konusu düzenlemelerde “Arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dâhil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve/veya sistem güvenliğinin temini için güvenilir kurulu güç kapasitesinin korunması amacıyla yerli kaynaklara öncelik veren kapasite mekanizmaları oluşturulur.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 10:30
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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