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Yerli Elektromanyetik Top IDEF'de görücüye çıkıyor

Dünyada sayılı ülkenin üretimini gerçekleştirdiği Elektromanyetik Fırlatma Sistemi (EMFS) 9-12 Mayıs 2017 tarihlerinde 13'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) tanıtılacak. EMFS, güncel hava tehditlerine karşı yüksek etkinlik düzeyine sahip hava savunma silahı olarak görev yapabilecek.

Yerli Elektromanyetik Top IDEF'de görücüye çıkıyor
Eklenme: 17 Nisan 2017, 19:26

Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabında dünyada sayılı ülkenin üretebildiği ASELSAN'ın yeni ürünü olan Elektromanyetik Top'un IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda tanıtılacağını açıklandı.

Elektromanyetik Top
Elektromanyetik Top
  • Elektromanyetik Top
  • ASELSAN, 26-29 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılan atışlı testlerde başarılı sonuçlar elde etti. Bu alandaki çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ASELSAN, IDEF 2017’de geliştirmekte olduğu Elektromanyetik Top Sistemi’ni (EMT) tanıtacak.
  • Elektrik enerjisiyle mermi çekirdeği atabilen silah, dünyada sayılı ülkelerce üretilebiliyor.
  • Elektromanyetik Top, güncel hava tehditlerine karşı yüksek etkinlik düzeyine sahip hava savunma silahı olarak görev yapabilecek.
  1. Elektromanyetik silah nedir?
  2. İtici kuvvet olarak manyetik enerjinin kullanıldığı silahlara verilen genel addır. Elektromanyetik silahlar manyetik enerji sayesinde mermi çekirtdeği , top mermisi atabildiği gibi manyetik alan dalgası göndererek canlı varlıkların deri altlarında yanma hissi yaratabilirler.
 
Etiketler9 Aralık
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