Yerli Elektromanyetik Top IDEF'de görücüye çıkıyor

Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabında dünyada sayılı ülkenin üretebildiği ASELSAN'ın yeni ürünü olan Elektromanyetik Top'un IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda tanıtılacağını açıklandı.
- Elektromanyetik Top
- ASELSAN, 26-29 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılan atışlı testlerde başarılı sonuçlar elde etti. Bu alandaki çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ASELSAN, IDEF 2017’de geliştirmekte olduğu Elektromanyetik Top Sistemi’ni (EMT) tanıtacak.
- Elektrik enerjisiyle mermi çekirdeği atabilen silah, dünyada sayılı ülkelerce üretilebiliyor.
- Elektromanyetik Top, güncel hava tehditlerine karşı yüksek etkinlik düzeyine sahip hava savunma silahı olarak görev yapabilecek.
- Elektromanyetik silah nedir?
- İtici kuvvet olarak manyetik enerjinin kullanıldığı silahlara verilen genel addır. Elektromanyetik silahlar manyetik enerji sayesinde mermi çekirtdeği , top mermisi atabildiği gibi manyetik alan dalgası göndererek canlı varlıkların deri altlarında yanma hissi yaratabilirler.