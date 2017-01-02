Yerli Düşünce Derneği: Türkiye Suriye olmayacak!

Türkiye’ye Karşı Terör Koalisyonu

Yerli Düşünce Derneği’nin açıklaması şu şekilde; “Yakın zaman önce Beşiktaş Şehitler Tepesinde polislerimize kahpece saldırmışlardı. Sonrasında Kayseri de askerimize haince saldırdılar. Şimdi de sahildeki eğlence merkezi Reina’da sivillerimize karşı vahşi yüzlerini gösterdiler. Belki farklı terör örgütlerinin eylemleri ama niyet aynı ve amaç Türkiye’yi kaosa, çaresizliğe ve tükenmişliğe sürüklemektir. O yüzden isimleri, milliyetleri yerin dibine batsın, terör örgütlerinin hepsinin sonucu cinayettir, vahşettir, kandır, gözyaşıdır.”

“Özellikle Türkiye’ye yönelen terör örgütleri adeta gizli bir anlaşma varmış, tek noktadan idare ediliyor gibi aynı amaç için kanlı eylemler yapıyorlar. Ama nafile, çünkü millet de devlet de durumun farkındadır, ne yaparsanız yapın diz çökmeyeceğiz. Gerekirse öleceğiz, şehitler kervanı uzadıkça uzayacak ama asla diz çökmeyeceğiz. En küçük tavizin, yılgınlığın ve gafletin bizim sonumuzu getireceği bilinciyle dik duracağız, doğru söyleyeceğiz, düz yürüyeceğiz. Asla zalime boyun eğmeyeceğiz.”

“Türkiye Suriye olmayacak. Farklılıklarımızı birbirimize bir silah gibi kullanamayacaksınız. Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da nasıl toplu vurduysa yürekler yine aynı inanç ve kararlılıkla dik durmaya devem ediyoruz. İşte 15 Temmuz örneği, tankların paletleri milletin inancına takılıp tepetaklak oldu. Hain uçakların kanatlarını mazlumların duası adeta kâğıt gibi düşürüverdi. Birlik ve beraberlik destanı yazıldı bir kez daha. İşte bunu gördükleri için dört bir koldan saldırıya geçtiler. Hedef sadece ne bir hükümet ne de bir liderdir. Hedef top yekûn bir devlettir ve bu devlete güç ve kuvvet veren, mazluma umut zalime korku salan asil Türk milletidir. Bu kaleyi düşürünce bütün ümmeti teslim alacaklarını gayet iyi biliyorlar. Biz de bu şuurla son nefes son nefer kalıncaya dek mücadele etmeye yemin ettik ve biiznillah onlar yenilecek biz başaracağız.”

“Ne zaman ki yerli ve milli kararlar alınmaya, bu aziz milletin faydası öncelik kazanmaya başladı içerde ve dışarda yedi düvel adeta bir zombi gibi hortladı ve amansız düşmanlıklarla karşımızda sıra sıra dizildi. Ne olursa olsun yerli ve milli olmaya tam bağımsız güçlü Türkiye yolunda yürümeye devam edeceğiz. Düşmanların çokluğu bizim gözümüzü asla korkutmaz ancak gönlümüze şehadet ferahlığı ve yüreğimize kuvvet verir.”

“Dünya tarihinde 16 devlet kurmuş yüzlerce yıl hükümran olmuş bir milleti yeneceğini sananların akıbeti tarihin sayfalarında apaçık duruyor. Farklı yaşam biçimleri ve farklı kimlikler üzerinden oyun kuranlar da hüsrana gark olacaklardır. Çokluk içinde birlik, bin yıldır bir arada yaşama becerisi ve kadim kültürüyle ayakta kalmayı başarmış bir millet olmamız düşmanların bütün silahlarına karşı en büyük gücümüzdür. Bu vesileyle menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan sonsuz rahmetler diliyoruz. Yakınlarına, sevenlerine ve aziz milletimize sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.”