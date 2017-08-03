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Yerli drone silahı Avrupa yolunda

Türkiye'nin ilk elektromanyetik drone silahını üreten Harp Arge, uluslararası pazar için yeni bir model geliştirdi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 11:22
Yerli drone silahı Avrupa yolunda

Türkiye'nin ilk elektromanyetik drone silahını üreten Harp Arge, uluslararası pazarlardaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla çeşitli yeniliklerle donatılan bir model geliştirdi.

Savunma sanayisinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olduğu değerlendirilen insansız sistemler ve bu sistemlerin önlemleri, elektronik harp ve robotik alanlarına yoğunlaşan Harp Arge şirketi, kamuoyuna duyurulan ilk ürünü Drone Savar'ı geliştirmeye devam ediyor.

Şirket, bu çabalar kapsamında uluslararası pazarlar için yeni bir model geliştirdi.

Yeni Drone Savar silahının ana gövdesi, en dayanıklı ve hafif malzemelerden biri olan karbon fiber kompozit malzemeden üretildi. Silahın kullanıcı tarafından kişiselleştirilebilmesi için dünya standardı olan 22 mm picatiny ray sistemi tüm silah çevresine uygulandı.

Milli yazılımlı silahın parçaları yerli alt yükleniciler tarafından üretiliyor

Taşıma kolaylığı için katlanabilir dipçik ve katlanabilir elcik eklenen Drone Savar'ın elektronik sistemleri de askeri bir çantayla sunuluyor.

Açık bırakılma ve olası tehlikeli durumlar karşısında otomatik olarak devreye giren güvenlik kartı sayesinde arıza ihtimali de düşürülen Drone Savar'ın batarya ömrü de 1,5 saate çıkarıldı.

Milli yazılım altyapısıyla geliştirilen silahta kullanılan parçalar da yerli alt yükleniciler tarafından üretiliyor.

İhracat için ortaklığa gidildi

Harp Arge Genel Koordinatörü Aytekin Güçlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışından aldıkları yoğun talep nedeniyle Koza İnşaat ve Savunma Sanayii ile pazarlama çalışmaları için ortaklık yaptıklarını söyledi.

Koza İnşaat ve Savunma Sanayii'nin, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine aktif olarak Drone Savar'ı pazarladığını ifade eden Güçlü, "Şu ana kadar ilgili ülkelerde demo çalışmaları gerçekleştirdik. Çok başarılı geri dönüşler aldık. Mevcut durumda demo taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Avrupa'dan da bir ülkeden seri üretimin ilgili ülkede yapılması ve teknoloji transferi konularında çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

Bahreyn'de ekim ayında düzenlenecek savunma fuarına katılarak müşterileriyle buluşacaklarını anlatan Güçlü, Jandarma Genel Komutanlığı ile de temasları olduğunu kaydetti.

İlk ihracat Azerbaycan'a yapıldı

Drone Savar, saldırı amacıyla kullanılabilecek dronelara karşı etkin önleme yapabilecek özellikler taşıyor.

Antalya'da gerçekleştirilen G20 Zirvesi için ilk kez Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen Drone Savar, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da kullanıldı.

Harp Arge'nin öz kaynaklarıyla geliştirdiği Drone Savar, Azerbaycan ordusunun zorlu testlerinin ardından bu ülkeye ihraç edildi.

Drone Savar'ın, aynı amaçla kullanılan ürünlerden 3 kat daha ekonomik ve 4 kat daha mobil olduğu belirtiliyor. Drone silahının, modülerlik ve tasarım bakımından da yurt dışındaki rakiplerinden güçlü bir şekilde ayrıştığı vurgulanıyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 11:22
  1. Türkiye
  2. Afrika
  3. Antalya
  4. Avrupa
  5. Azerbaycan
  6. Türk Silahlı Kuvvetleri
  7. Emniyet Genel Müdürlüğü
  8. Bahreyn
  9. Göksel
  10. Koza
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