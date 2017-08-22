Yerine kim geçecek! Ruslar onu seçti
Başkanlık görevine kimin gelebileceğinin sorulduğu araştırmada, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'e 21 puan verildi.22 Ağustos 2017 Salı 09:46
St. Petersburg Politics kuruluşu, siyasi aktiviteleri, krizleri ortadan kaldırma, kitleleri kontrol, toplumsal beklentiler gibi parametreler doğrultusunda üst düzey Rus politikacıların değerlendirildiği bir araştırma gerçekleştirdi.
İLK SIRADA MEDVEDEV VAR
Siyasetçilerin performanslarını kıyaslayan katılımcılar, araştırmada başbakan Dmitriy Medvedev'e 21 puan vererek, onu Putin'den sonra başkanlık görevine gelmesi en muhtemel kişi olarak niteledi. Medvedev, 21 puanla ilk sıraya yerleşti.
ARALARINDA FARK YOK
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de 19 puanla Medvedev'i izledi. Tula Bölgesi Valisi Aleksey Dyumin de 18 puanla puanlamada üçüncü sırada yer aldı.
Putin sonrası için yapılan ankette 21 puanlık Medvedev'i 19 puanla Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin takip etti.
Liderlik anketinde Putin sonrası için Ruslar Tula Bölgesi Valisi Aleksey Dyumin'i de 18 puanla puanlamada üçüncü sıraya yerleştirdi.