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’Yerim destanınızı’ diyerek şehitlere hakaret eden kadın salıverildi

249 vatan evladının kanıyla yazılan 15 Temmuz destanıyla ilgili ’Yerim destanınızı’ başlıklı köşe yazısı yazan ve gözaltına alınan Yeliz Koray tuhaf bir kararla salıverildi.

16 Temmuz 2017 Pazar 18:46
’Yerim destanınızı’ diyerek şehitlere hakaret eden kadın salıverildi

İzmit’te, Kocaeli Koz dergisi ve internet sitesinin yazı işleri müdürü olan Yeliz Koray’ın, 15 Temmuz destanıyla ilgili olarak ’Yerim destanınızı’ başlıklı köşe yazısı internet sitesinde yayımlanmıştı.

Sosyal medyada yayılan yazının ardından Yeliz Koray dün akşam saatlerinde İzmit’teki evinde gözaltına alındı.

Yeliz Koray bugün Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Anayasal suçlara karşı işlenen suçlara bakan savcı, Yeliz Koray’ın ifadesini aldı. Yeliz Koray adli kontrol şartı ile tahliye serbest bırakıldı.

"Yerim destanınızı" diyen küstah gözaltına alındı!

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 18:46
  1. Yeliz Koray
  2. darbe girişimi
  • MilletMillet40 dk önce
    Her şehit ve gazi ailesinin hatta tüm ülkenin maddi manevi dava açması gerekir. Burda yırtabilir ama ahirette tüm ülke senden davacı olmasına engel olamazsınız
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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