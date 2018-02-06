Yerel seçimde ittifak yapılacak mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin gezisi dönüşünde bazı gazetecilerle sohbetinde önemli açıklamalarda bulundu.



Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:



Yerel seçimlerde ittifak olur mu?

Şu anda gündemde yok. Ve partiler arasında bu manada bir görüşme isteği de henüz oluşmamış vaziyette. Şahsi kanaatimi sorarsanız yerel yönetimde ittifak çok zorlama olur. Çünkü aslında var. Yani bir (parti) aday çıkardığı vakit o adayı seçtirebilmek için o ilçede kendine göre bir ittifak arayışına giriyor. Belediye meclis üyeliklerini paylaştırıyor. Aileleri, köylüleri, mahalleleri dikkate alıyor ve bir yapı oluşturuyor. Sonra milletin huzurunda diyor ki: ‘Ben 15 belediye meclis üyesiyle şu şekilde seçime katılacağım’. Bunların içinde belediye başkan adayının mensup olduğu partinin dışında aile fertleri varsa onlar da ‘Bu seçimde amca çocuğumuz aday oldu, dayım aday’ diyor ve başka partideki mensubiyetini öteliyor. ‘Bu seçim mahalli idareler seçimidir, amcamın oğluna verdim oyu’ diyor. Yani, ‘şu partiye oyumu verdim’ demiyor.



İttifakın oy potansiyeli nasıl olur?



Onu kestirmek, ‘İttifakla ilgili şu kadar oy alınır’ demek geçmiş dönemlerdeki seçimlerde rakamların toplanmasını ilişkin bir değerlendirme olur. Onu da veri kabul etmek doğru değil. Mesela şu eli sallıyorsunuz hiç ses yok. İttifak olursa ses gelir. Bizde anket geleneği yok. Televizyonlarda her gün dinliyoruz zaten.