Yerel şairden şehit ’Eren Bülbül ’ için şiir

Eren Bülbülve Başçavuş Ferhat Gedik’in şehit düştüğü hain saldırıyı lanetleyen Şair Mehmet Ali Yıldırım, “Trabzon’da şehit düşen Eren Bülbülhepimizin yüreğini dağladı. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Ben de bu pırıl pırıl genç şehidimiz 80 Milyonun kahramanı Eren Bülbüliçin bir şiir yazdım” dedi. (MA-EFE)

15’li Eren Bülbül

"Eren’imin duası kabul oldu

Zaten vatanını seviyordu

Tek amacı buydu

80 Milyonun kahramanı

Vatanım ülkem ağlıyor

Trabzon, Maçka karaları bağlıyor

Ana, baba yüreğini dağlıyor

80 Milyonun kahramanı

İyi ki varsın dediler

Acıyan yüreğime indiler

Şehitlik haberini bildirdiler

80 Milyonun kahramanı

Evliya mısın? Erenlerden misin?

Genç yaşında Erdemli misin?

Sen ki şehitliğini bilenlerden misin?

80 Milyonun kahramanı"