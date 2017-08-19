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Yerel şairden şehit ’Eren Bülbül ’ için şiir

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yerel şair Mehmet Ali Yıldırım, bir süre önce Trabzon’un Maçka ilçesinde teröristlerin yerini güvenlik güçlerine gösterirken alçakça katledilen 15 yaşındaki şehit Eren Bülbül için şiir yazdı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 17:45
Yerel şairden şehit ’Eren Bülbül ’ için şiir

Eren Bülbülve Başçavuş Ferhat Gedik’in şehit düştüğü hain saldırıyı lanetleyen Şair Mehmet Ali Yıldırım, “Trabzon’da şehit düşen Eren Bülbülhepimizin yüreğini dağladı. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Ben de bu pırıl pırıl genç şehidimiz 80 Milyonun kahramanı Eren Bülbüliçin bir şiir yazdım” dedi. (MA-EFE)

15’li Eren Bülbül

"Eren’imin duası kabul oldu

Zaten vatanını seviyordu

Tek amacı buydu

80 Milyonun kahramanı

Vatanım ülkem ağlıyor

Trabzon, Maçka karaları bağlıyor

Ana, baba yüreğini dağlıyor

80 Milyonun kahramanı

İyi ki varsın dediler

Acıyan yüreğime indiler

Şehitlik haberini bildirdiler

80 Milyonun kahramanı

Evliya mısın? Erenlerden misin?

Genç yaşında Erdemli misin?

Sen ki şehitliğini bilenlerden misin?

80 Milyonun kahramanı"

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 17:45
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