Yerel şairden şehit ’Eren Bülbül ’ için şiir
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yerel şair Mehmet Ali Yıldırım, bir süre önce Trabzon’un Maçka ilçesinde teröristlerin yerini güvenlik güçlerine gösterirken alçakça katledilen 15 yaşındaki şehit Eren Bülbül için şiir yazdı.19 Ağustos 2017 Cumartesi 17:45
Eren Bülbülve Başçavuş Ferhat Gedik’in şehit düştüğü hain saldırıyı lanetleyen Şair Mehmet Ali Yıldırım, “Trabzon’da şehit düşen Eren Bülbülhepimizin yüreğini dağladı. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Ben de bu pırıl pırıl genç şehidimiz 80 Milyonun kahramanı Eren Bülbüliçin bir şiir yazdım” dedi. (MA-EFE)
15’li Eren Bülbül
"Eren’imin duası kabul oldu
Zaten vatanını seviyordu
Tek amacı buydu
80 Milyonun kahramanı
Vatanım ülkem ağlıyor
Trabzon, Maçka karaları bağlıyor
Ana, baba yüreğini dağlıyor
80 Milyonun kahramanı
İyi ki varsın dediler
Acıyan yüreğime indiler
Şehitlik haberini bildirdiler
80 Milyonun kahramanı
Evliya mısın? Erenlerden misin?
Genç yaşında Erdemli misin?
Sen ki şehitliğini bilenlerden misin?
80 Milyonun kahramanı"