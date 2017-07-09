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Yere yığılmıştı! Ajaxlı futbolcudan haber var

Ajax, hazırlık maçı sırasında kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle yere yığılan ve hastaneye kaldırılan Nouri'nin hayati tehlikeyi atlattığını açıkladı.

09 Temmuz 2017 Pazar 14:50
Yere yığılmıştı! Ajaxlı futbolcudan haber var

Hollanda ekibi Ajax, hazırlık maçı esnasında kalp ritminde bozukluk olduğu için yere yığılan genç futbolcusu Abdelhak Nouri'nin hayati tehlikeyi atlattığını duyurdu.

Ajax Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcunun uygulanan yoğun tedavi sonrası hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Nouri'nin durumundan dolayı yarın antrenman yapılmayacağı da belirtildi.

Avusturya'da Ajax ile Werder Bremen arasında dün oynanan hazırlık maçında Nouri, karşılaşmanın 72. dakikasında rakip sahanın ortalarında kendisini yere bırakmıştı. Saha içinde yapılan müdahalenin ardından Fas asıllı Hollandalı futbolcu, helikopterle hastaneye kaldırılmıştı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 14:50
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