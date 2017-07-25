Yere yığılıp kalmışlar! Adana’daki korkunç anlar…

21 Temmuz'da merkez Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi Mücahitler Caddesi'ndeki barda meydana gelen olayda Muhammet Çil (43), eşi Elif Çil (32), Ahmet Çil (26), İrfan Çil (18) ve Sevda Dalbun (23) bara eğlenmeye gitti. İddiaya göre Barda çalışan Havva Bilgen İnceler (40), Sevda Dalbun'un sevgilisi olan Ahmet Çil'e bakınca, kadının bakışlarından rahatsız olan Sevda Dalbun, "Neden bakıyorsun?" diye tepki gösterdi. Bunun üzerine taraflar arasından tartışma yaşandı. Bar sahibi Mustafa Kanmaz (46) tarafından dışarı çıkartılan Muhammet Çil, kardeşleri Ahmet Çil ve İrfan Çil, iddiaya göre bıçak ve sopalarla tekrar bara girerek çalışanlar Mehmet Özpolat (35), Hakan Güngör (20), Ahmet Barut (20), Mehmet Leblebici (28), Tufan Güler (24) Taşkın Yakar'a (42) saldırdı. Başına darbe alan Ahmet Barut, tüfekle saldırganların üzerine ateş edince saçmaların isabet ettiği Elif Çil öldü, 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

OTOMOBİLDEN SOPALARLA İNİYORLAR

Cinayet şüphelisi Ahmet Barut, Ahmet Çil ve Mustafa Kanmaz'ın tutuklandığı bar kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir fırının güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bara gelen Çil ailesi, ellerindeki sopalarla otomobilden iniyor. Bu sırada nereden ateşlendiği belli olmayan pompalı tüfekten çıkan saçmalarla Elif Çil, Ahmet Çil ile Muhammet Çil yere düşüyor. Büyük panik yaşanan olay anının gösteren görüntüler delil olarak dosyaya konuldu.