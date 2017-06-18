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Kılıçdaroğlu sözde adalet yürüyüşünde yere kapaklandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sürdürdüğü sözde adalet yürüyüşünde tepeden aşağı indiği sırada kayarak düştü.

18 Haziran 2017 Pazar 11:21
Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 11:21
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  • turgutturgut24 dk önce
    BU ULKENIN NAMUSU OLAN MIT MENSUPLARI, ALCAKCA DERDEST EDILIRKEN, KOLLARI BACAKLARI SIKILIRKEN KISACA DUSMAN AJANINA YAPILAMAYAN YAPILIRKEN NEREDEYDINIZ EY CHP LILER. USTELIKTE BU DERDEST ETME, SALYALI SUMUKLU SAPIK KATIL FETTOSUN EMRIYLE KUDUZ ITLERINE YAPTIRILIYORKEN....
  • Ay yıldız Ay yıldız 42 dk önce
    Ula adamın ......e pıtırak battı...
  • LutfiLutfi1 sa önce
    Haberin başlığı beni güldürdü
  • UğurUğur1 sa önce
    Kimse çok akıllı değil.Ama şu bir gerçek ki senden daha akıllılar.
  • Türk vatandaşı Türk vatandaşı 2 sa önce
    ATIN ÜSTÜNDEN DEĞİL EN AZINDAN ATTAN YERE KAPAKLAR ANLAR OLDU
  • Türk vatandaşı Türk vatandaşı 2 sa önce
    ATIN ÜSTÜNDEN DEĞİL EN AZINDAN ATTAN YERE KAPAKLAR ANLAR OLDU
  • İlhamiİlhami2 sa önce
    Zavallı demek bile ona fazla
  • Hicran Hicran 2 sa önce
    Karizma yerle bir diyecemde oda yok.
  • Bakkal gaziBakkal gazi2 sa önce
    Malum şahsı da at tepesinde tutmamıştı :))))))
  • Baran raberBaran raber2 sa önce
    Rezil adam! Chpye gönül vermiş kardeşlerimizin çoğu eminim bu adamın ne kadar rezil biri olduğunu biliyordur. Pkk/dhkpc/fetö yanlılarıyla sözde adalet için yürüyorlar. Bacağın kırılsın emi.! Kılışdar
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