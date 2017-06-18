Kılıçdaroğlu sözde adalet yürüyüşünde yere kapaklandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sürdürdüğü sözde adalet yürüyüşünde tepeden aşağı indiği sırada kayarak düştü.18 Haziran 2017 Pazar 11:21
Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'nun düşmesine ilişkin olay yorum
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turgut24 dk önce BU ULKENIN NAMUSU OLAN MIT MENSUPLARI, ALCAKCA DERDEST EDILIRKEN, KOLLARI BACAKLARI SIKILIRKEN KISACA DUSMAN AJANINA YAPILAMAYAN YAPILIRKEN NEREDEYDINIZ EY CHP LILER. USTELIKTE BU DERDEST ETME, SALYALI SUMUKLU SAPIK KATIL FETTOSUN EMRIYLE KUDUZ ITLERINE YAPTIRILIYORKEN.... Ay yıldız 42 dk önce Ula adamın ......e pıtırak battı... Lutfi1 sa önce Haberin başlığı beni güldürdü Uğur1 sa önce Kimse çok akıllı değil.Ama şu bir gerçek ki senden daha akıllılar. Türk vatandaşı 2 sa önce ATIN ÜSTÜNDEN DEĞİL EN AZINDAN ATTAN YERE KAPAKLAR ANLAR OLDU Türk vatandaşı 2 sa önce ATIN ÜSTÜNDEN DEĞİL EN AZINDAN ATTAN YERE KAPAKLAR ANLAR OLDU İlhami2 sa önce Zavallı demek bile ona fazla Hicran 2 sa önce Karizma yerle bir diyecemde oda yok. Bakkal gazi2 sa önce Malum şahsı da at tepesinde tutmamıştı :)))))) Baran raber2 sa önce Rezil adam! Chpye gönül vermiş kardeşlerimizin çoğu eminim bu adamın ne kadar rezil biri olduğunu biliyordur. Pkk/dhkpc/fetö yanlılarıyla sözde adalet için yürüyorlar. Bacağın kırılsın emi.! Kılışdar