Yeraltı dünyasının ünlü isimlerine operasyon

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt kurmak, örgüte üye olmak, yağma, tehdit ve kasten yaralama suçlarına karıştığı tespit edilen Sarallar çetesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda tespit edilen 18 adrese sabah saat 05.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda O.S, Ü.S.S, M.O.O, H.C, Y.C, A.C.Ö, G.A, İ.A, G.İ, Z.D, MP, M.G. ve H.Ç. isimli 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet av tüfeği, 4 adet av fişeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 67 adet fişek ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçilirken, şahısların emniyetteki sorguları devam ediyor.