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Yer: Maltepe... Bir anda yola gömüldü!

Maltepe Küçükyalı'da asfaltlama çalışması yapan kamyon, yola asfalt döktüğü sırada çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle kamyonun arka bölümü oluşan çukura gömüldü.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 08:01
Yer: Maltepe... Bir anda yola gömüldü!

Olay Maltepe Bağdat Caddesi Küçükyalı mevkiinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol üzerinde oluşan küçük çapta çukurları kapatmak için asfaltlama çalışması yapan  Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne bağlı asfalt kamyonu yoldaki çukur noktalara asfalt dökerken yolda bir anda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle kamyonun sol arka bölümü oluşan çukura gömülürken, kamyon şoförü olayla ilgili yetkilileri arayarak yardım istedi. Çökmenin yaşandığı yolun bir bölümü trafiğe kapatılırken, kamyonu kurtarmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 08:01
  1. İstanbul
  2. GÜNCEL Haberleri
  • EnverEnver2 sa önce
    O araçlar özel sahiş aracı sadece Büyükşehirin işini yapan firmaya aitdir,bu çöken yerde belkide tarihi bir yapı veya kaybolan dere yatağı,kapatılan bir kuyuda olabilir aslında çevre emniyeti alınarak alan komple açılıp inceleme yapılmalı.
Bugünkü Akit

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