Abdülkadir Selvi 'erken seçim' diyaloğunu anlattı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 29 Ekim akşamı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen resepsiyonuna katıldı. Etkinlikle yaşananları kaleme alan Selvi, ismini açıklamadığı kişilerle yaşadığı ‘erken seçim’ diyaoloğunu anlattı.

Erken seçim diyaloğunun bir ismin kulağına eğilip, “Erken seçim yok diye yazıyorsun ama Cumhurbaşkanlığı seçiminin yerel seçimlerden önce yapılması konuşuluyormuş. Tarih olarak 15 Temmuz 2018 üzerinde duruluyor” sözleriyle başladığını ifade eden Selvi, hemen yanındaki milletvekilinin de araya girerek, “Erken seçim için Anayasa değişikliği gerekli” dediğini söyledi. Bu sözler sonrası kulağına fısıldayan ismin yeniden devreye girerek, “MHP ile AK Parti’nin sayısı ona yetiyor” değdiğini belirten Selvi, orada hemen AK Parti ve MHP milletvekillerinin sayısını topladıklarını açıkladı.

“SEÇİMLER NORMAL ZAMANDA YAPILIR”

Resepsiyonunda yaşanan ‘erken seçim’ diyaloğuna rağmen seçimlerin zamanında yapılacağını düşündüğünü ifade eden Selvi, “Çünkü Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 50 artı 1 alacağı tablonun sağlama alınması gerekiyor.” dedi. Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Erken seçim diyorlar, seçimin tarihi belli. Her şey tıkırında giderken, neyin erken seçimini istiyorsun?” sözlerini de paylaşarak erken seçim düşüncesinde olmadığını söyledi.