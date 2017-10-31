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Abdülkadir Selvi 'erken seçim' diyaloğunu anlattı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Külliye’deki 29 Ekim resepsiyonunda, ismini açıklamadığı kişilerle aralarında geçen ‘erken seçim’ diyaloğunu anlattı.

31 Ekim 2017 Salı 13:53
Abdülkadir Selvi 'erken seçim' diyaloğunu anlattı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 29 Ekim akşamı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen resepsiyonuna katıldı. Etkinlikle yaşananları kaleme alan Selvi, ismini açıklamadığı kişilerle yaşadığı ‘erken seçim’ diyaoloğunu anlattı.

Erken seçim diyaloğunun bir ismin kulağına eğilip, “Erken seçim yok diye yazıyorsun ama Cumhurbaşkanlığı seçiminin yerel seçimlerden önce yapılması konuşuluyormuş. Tarih olarak 15 Temmuz 2018 üzerinde duruluyor” sözleriyle başladığını ifade eden Selvi, hemen yanındaki milletvekilinin de araya girerek, “Erken seçim için Anayasa değişikliği gerekli” dediğini söyledi. Bu sözler sonrası kulağına fısıldayan ismin yeniden devreye girerek, “MHP ile AK Parti’nin sayısı ona yetiyor” değdiğini belirten Selvi, orada hemen AK Parti ve MHP milletvekillerinin sayısını topladıklarını açıkladı.

“SEÇİMLER NORMAL ZAMANDA YAPILIR”

Resepsiyonunda yaşanan ‘erken seçim’ diyaloğuna rağmen seçimlerin zamanında yapılacağını düşündüğünü ifade eden Selvi, “Çünkü Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 50 artı 1 alacağı tablonun sağlama alınması gerekiyor.” dedi.  Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Erken seçim diyorlar, seçimin tarihi belli. Her şey tıkırında giderken, neyin erken seçimini istiyorsun?” sözlerini de paylaşarak erken seçim düşüncesinde olmadığını söyledi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 13:53
  1. Abdülkadir Selvi
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. erken seçim
  • adil beyadil bey55 dk önce
    cumhuriyet kutlamalarında HAHAMIN, PAPAZIN ne işi var.. onlar neden bizimle kutluyor.. hiçbir islami bayramımızda yanımızda olmayan bu tipler, neden cumhuriyet kutlamalarında hiç eksik olmaz.. BİR DÜŞÜN BAKALIM ey müslüman

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