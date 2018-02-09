Yer: Diyarbakır... Herkes buraya geliyor

Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nde Roma dönemine ait ayakta kalan tek önemli eser 1800 yıllık Zerzevan Kalesi’nde yürütülen kazılar tarihe ışık tutmaya devam ediyor.

2014'te başlatılan kazılarda Mithras tarikatına ait yeraltı tapınağı, 2 gizli geçit, yaklaşık 400 kişinin barınabileceği yeraltı sığınağı, askerlerin kaldığı evler, yiyecek deposu, kaya mezarları ve çok sayıda sarnıç bulundu. 2 gizli geçidin daha tespit edildiği öğrenildi.

Geçen yıl en önemli buluntu ise Roma'nın gizemli dini Mithras'a ait tapınak oldu. Tapınağın bulunduğu ilk hafta 20 bini aşkın kişi bölgeyi ziyaret etti. Özellikle Mitrash Tapınağı’nı görebilmek için Hindistan, Danimarka, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Almanya, Fransa ve ABD’den ziyaretçilerin geldiği öğrenildi.

Kazı Başkanı Dicle Üniversitesi (DÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Coşkun, titizlikle yürütülen çalışmaların 40 yıl sürebileceğini söyledi. Mart ayında kazının yeniden başlayacağını belirten Coşkun, "Tespit edilen kilise ve gözetleme kulelerinde koruma amaçlı restorasyon projesi hazırlanıyor.

2019 yılında restorasyon çalışmaları başlatılacak. Bölgenin 3 yıla kadar tamamen turizme kazandırılması planlanıyor. Ayrıca kazılar da devam edecek.

Zerzevan’da bulunan en önemli eser Mithras Tapınağı oldu. 2017 yılında 150 bin yerli ve yabancı turist kaleyi ziyaret etti. Mithras Tapınağı, Zerzevan Kalesi’ni dünyaya tanıttı" dedi.