Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yer: Diyarbakır... Herkes buraya geliyor

Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'ndeki 1800 yıllık Zerzevan Kalesi tarihe ışık tutuyor.

09 Şubat 2018 Cuma 19:59
Yer: Diyarbakır... Herkes buraya geliyor

Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nde Roma dönemine ait ayakta kalan tek önemli eser 1800 yıllık Zerzevan Kalesi’nde yürütülen kazılar tarihe ışık tutmaya devam ediyor.

2014'te başlatılan kazılarda Mithras tarikatına ait yeraltı tapınağı, 2 gizli geçit, yaklaşık 400 kişinin barınabileceği yeraltı sığınağı, askerlerin kaldığı evler, yiyecek deposu, kaya mezarları ve çok sayıda sarnıç bulundu. 2 gizli geçidin daha tespit edildiği öğrenildi.

Geçen yıl en önemli buluntu ise Roma'nın gizemli dini Mithras'a ait tapınak oldu. Tapınağın bulunduğu ilk hafta 20 bini aşkın kişi bölgeyi ziyaret etti. Özellikle Mitrash Tapınağı’nı görebilmek için Hindistan, Danimarka, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Almanya, Fransa ve ABD’den ziyaretçilerin geldiği öğrenildi.  

Kazı Başkanı Dicle Üniversitesi (DÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Coşkun, titizlikle yürütülen çalışmaların 40 yıl sürebileceğini söyledi. Mart ayında kazının yeniden başlayacağını belirten Coşkun, "Tespit edilen kilise ve gözetleme kulelerinde koruma amaçlı restorasyon projesi hazırlanıyor.

2019 yılında restorasyon çalışmaları başlatılacak. Bölgenin 3 yıla kadar tamamen turizme kazandırılması planlanıyor. Ayrıca kazılar da devam edecek.

Zerzevan’da bulunan en önemli eser Mithras Tapınağı oldu. 2017 yılında 150 bin yerli ve yabancı turist kaleyi ziyaret etti. Mithras Tapınağı, Zerzevan Kalesi’ni dünyaya tanıttı" dedi.

 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 19:59
  1. Mithras Tapınağı
  2. Dicle Üniversitesi
  3. Roma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana Demir- Adana Demirspor deplasmanda güldü
    1. Adana Demir- Adana Demirspor..
    2. Türkiye'den 5 bin km uzakta Milli..
    3. Haritalarla Afrin'de son durum
    4. İran neden Afrin'den rahatsız oluyor?
    5. 35 bin kişi izledi
    6. Siyonistler saldırılarını sürdürüyor...
    7. Afrin operasyonu sürerken TSK'dan flaş..
    8. İslam düşmanının babası partiden..
    9. Kerimov'un kızı o kurumu bıraktı
    10. TSK, yeni gözlem noktası için İdlib'de!
    11. Türkiye'den ne isteyeceği belli oldu!
    12. Esed rejimi sivilleri vurmaya devam..
    13. Utanmadıktan sonra...
    14. Dışişleri'nden ABD'ye: Ciddiye almak..
    15. Münafıklara zor gelen iki namaz
    16. "Padişah olmasa marka olurdu"
    17. Bakan açıkladı! PYD ve DAEŞ anlaşıp...
    18. Messi için 1,4 milyar avroluk teklif..
    19. 'Bize fikstürde yardım edilmeli'
    20. Suudi müftü: Yöneticilerimizi tenkit..
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları telsizleri kapatıp...
    Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları telsizleri kapatıp...
    Deşifre olan masonlar çıldırdı: Artık yeter
    Deşifre olan masonlar çıldırdı: Artık yeter
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 09.02.2018
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin