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Yer Antalya… Polis arabaların camına tek tek koydu! İlk görüşte herkes şok oldu

Antalya'da polis ekipleri, sahillerde araçlarında değerli eşya bırakan vatandaşları 'şaka ceza makbuzu' ile uyardı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:22
Yer Antalya… Polis arabaların camına tek tek koydu! İlk görüşte herkes şok oldu

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde suçun mağduru olmadan plajlarda vakitlerini geçirmelerini sağlamak amacıyla bir dizi önlem aldı. Bu kapsamda vatandaşın alabilecekleri basit önlemler sayesinde otodan hırsızlıkların önüne geçilebileceği bilincinin oluşturulması ve hırsızlıkların fark edilir şekilde azalmasını sağlamak için 'şaka ceza makbuzu' hazırlandı.

Sahil şeritlerinde yapılan rutin kontrollerde, pencere ve kapısı açık, şahsi eşyaları aracın görünür yerine bırakılmış şekilde park edilmiş araçlara, 'Bu bir ceza makbuzu değil sadece uyarıdır, lütfen aracınızın içerisinde kıymetli eşyalarınızı bırakmayın' yazılı makbuz bırakıldı.

Lara ve konyaaltı plajlarında mahalle polislerince yapılan çalışmada, 325 araç kontrol edildi, içerisinde eşya veya paket bulunan 57 araca 'şaka ceza makbuzu' bırakıldı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:22
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