Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yer: Antalya.... Bremen Mızıkacıları gibi olduk

otomobili çekmeye gelen çekici arızalanınca, çağrılan daha büyük bir çekici üzerinde otomobil bulunan çekiyi yükleyerek götürdü.

05 Şubat 2018 Pazartesi 17:41
Yer: Antalya.... Bremen Mızıkacıları gibi olduk

Antalya'nın Kemer ilçesinde kar görmek için Saklıkent'e doğru yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, arızalandı. Aracın yüklendiği çekici de arızalanınca daha büyük bir çekici istendi. Gelen çekici, üzerinde otomobil bulunan çekiyi yükleyerek götürdü.

Kemer'de oturan 49 yaşındaki Mehmetali Kızılkaya, eşi ve 3 çocuğu, 07 KDP 93 plakalı otomobille bu sabah Toros Dağları'nın zirve noktalarından Saklıkent'e doğru yola çıktı. Kar görmeyi planlayan ailenin otomobili Portakal Durağı mevkiinde arızalandı. Mehmetali Kızılkaya bozulan aracını götürmesi için çekici istedi. Ancak aracın yüklendiği çekici de arızalandı. Bunun üzerine daha büyük bir çekici çağrıldı. Gelen çekici, üzerinde otomobil bulunan çekiyi yükleyerek götürdü.

Yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla fotoğraflayan Mehmetali Kızılkaya, 'Bir kar görmeye gidelim dedik, kısmet olmadı. Çekici de yolda kaldı. Bremen Mızıkacıları gibi olduk' mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 17:41
  1. ÇEKİCİ
  2. KAR
  3. Antalya
  4. KEMER

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Flaş açıklama: Yerli ve milli WhatsApp kurduk
    1. Flaş açıklama: Yerli ve milli WhatsApp..
    2. Emekli uzman çavuş gölde ölü bulundu
    3. 71 bin Afrikalı Fransa için öldü!
    4. Robert Pattinson müslüman mı oldu?
    5. Bekir Bozdağ'dan flaş açıklama
    6. Mısır'da bombalı saldırı
    7. O ülkede 'darbe' krizi yaşanıyor
    8. İlk başarılı uçuşunu gerçekleştirdi
    9. Üç gün üç gece yılın ilk düğünü
    10. Çin'den ABD'ye nükleer bomba cevabı
    11. Bir muhalif daha serbest bırakıldı
    12. O ülkeye ait petrol tankeri kayboldu
    13. Salah Abdüsselam davası başlıyor
    14. Son dört yılda sayısını üçe katladı
    15. New York Times'tan flaş iddia! DEAŞ..
    16. Kışın cildiniz kuruyorsa bunları yapın!
    17. İran, Türkiye'ye borcunun tamamını ödedi
    18. Yaşadığı ev ortaya çıktı! Hali içler..
    19. NATO'dan flaş Afrin açıklaması
    20. Üniversite öğrencisi Melike, son..
    Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
    Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'