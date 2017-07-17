Yer altından çıkanlar hayrete düşürdü!

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Toprağın içerisinden çıkan dev arı kovanı görenleri şaşkına çevirdi. İşte o anlar...
17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:19
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:19
arı kovanı
ilginç
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