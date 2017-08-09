Yer altı metrosu için ilk sondaj

Delme tünelle yapılacak 6.5 kilometrelik metroda sondaj çalışmaları başladı. Bursa’nın ulaşılabilir bir kalite kenti olması hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Başkan Altepe, “Ulaşımla ilgili tüm kördüğümlerin çözülmesi, yol, köprü, kavşak inşaatlarının yanında özellikle kent içi ulaşım önemli. Bursa’yı boydan boya geçen BursaRay inşaatımız ve şu anda devam eden İstanbul Caddesi ile ilgili imalatlarımızla Bursa’da toplam 60 kilometre raylı sisteme ulaşılmış oluyor. Bundan sonra yapacağımız raylı sistem imalatları artık tamamen yerin altından olacak” dedi.

Başkan Altepe, “Artık tamamen yer altından giden metro hatları olacak. Metro vagonlarımız yerin yaklaşık 25 - 30 metre altından gidecekler. İlk etapta başlattığımız Yıldırım metro hattımız yaklaşık 6 bin 200 metre ve bu hattın 6 istasyonu var. Tüm bu hatla ilgili proje çalışmalarını hızla başlattık” diye konuştu.

Başkan Altepe, bir yandan projelerin detaylarının hazırlandığını diğer taraftan da zemin etütlerinin yapıldığını ifade ederek, “Yaklaşık 6,5 km’ye yakın güzergah boyunca, tam 34 noktada zemin etüdü yapılıyor. İşte bu güzergahımız Demirtaşpaşa - Gökdere arasından Demirtaşpaşa istasyonunun oradan, Haşim İşçan Caddesi’nden itibaren başlıyor ve daha sonra Davutkadı - Tayyareci Mehmet Ali Caddesi - Mesken - Şevket Yılmaz Hastanesi ve Mimar Sinan İstasyonu’na ulaşmış oluyor” dedi.

44 metre derinlikte zemin etüdü çalışması

Şu anda yapılan sondajda 44 m derinliğe inildiğini belirten Başkan Altepe, “44 m derinlikte zemin araştırması yapılıyor ve bu zemin araştırmasına göre projenin detayları çıkacak. Yer altındaki tünelin açma metotları ve sistemi buna göre kurulmuş olacak ki herhangi bir sıkıntı yaşanmasın. 250’şer metre aralıklarla tüm güzergah boyunca Demirtaşpaşa’dan Mimar Sinan İstasyonu’na kadar bu sondajlar yapılıyor. Normalde 250 metre aralıklarla, istasyonda da 75’er metre aralıklarla 34 ayrı noktada sondaj yapılıyor. Bununla birlikte artık projenin imalatlarının tüm detayları, imalat ve tünel sistemi tam olarak ortaya çıkacak. Proje bitirilerek, inşallah en kısa zamanda ihale edilerek devletimizin, hükümetimizin de desteğiyle Yıldırım’ımıza güzel bir metro hattı kazandırmış olacağız. Daha sonra diğer bölgelerle devam edecek ve Bursa’nın kent içi ulaşımında en büyük katkıyı sağlayacak en önemli projelerden biri” şeklinde konuştu.

Başkan Altepe, yaklaşık 1,2 milyar TL (1,2 katrilyon) olan projenin bir an önce ihalesini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.