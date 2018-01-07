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Yer: Adana... Bisikletle banka soymaya çalıştılar

Sarıçam ilçesinde bisikletle geldikleri banka şubesini soymak isterken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

07 Ocak 2018 Pazar 11:21
Yer: Adana... Bisikletle banka soymaya çalıştılar

Remzi Oğuz Arık Mahallesi'ndeki bir banka şubesine gelen 2 kişi, kamera ve güvenlik sistemini kırdı. Daha sonra levye yardımıyla kapıyı açıp içeri giren zanlılar, kasa odasına yöneldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri zanlılardan birini kasa odasında, diğerini de soygun için geldikleri bisikletle kaçmaya çalışırken yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 11:21
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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