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Yenişehir Emniyet Müdürü Albayrak terfi etti

Bursa’nın Yenişehir ilçesinin Emniyet Müdürü Bülent Albayrak terfi etti.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:47
Yenişehir Emniyet Müdürü Albayrak terfi etti

Resmi Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı atama kararlarına göre, Yenişehir Emniyet Müdürlüğüne vekâlet eden Emniyet Amiri Bülent Albayrak, bu göreve 4. sınıf emniyet müdürü olarak tayin edildi. Yedi yıldır Yenişehir’de görev yaptığını belirten Bülent Albayrak, “Bu zaman zarfında çeşitli görevlerde bulundum. Son yayımlanan tayin kararı ile Yenişehir’e 4. sınıf emniyet müdürü olarak atandım. Bundan sonra da vazifemizi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:47
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Bursa
  3. İçişleri Bakanlığı
  4. Bülent Albayrak
  5. Yenişehir
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