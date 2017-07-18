Yenipazar’da yangın bir evi kül etti

Edinilen bilgiye göre; saat 12.00 sıralarında Yenipazar ilçesi Doğu Mahallesi Ayhan Sayar Caddesi Kale Sokakta bulunan bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören komşular, itfaiye ve emniyet güçlerine ihbarda bulundu. Emniyet ekiplerince çevre güvenliği alınırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı görev yapan arazöz de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Evde ailenin olduğu sırada çıktığı iddia edilen yangında, ambulans ile emniyet merkezine getirilen ev sahibi A.G. ve eşi karakolda ifade verdi. Yandaki evlere sıçramadan söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.