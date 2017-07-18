Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yenipazar’da yangın bir evi kül etti

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde bir evi kül eden yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

18 Temmuz 2017 Salı 18:45
Yenipazar’da yangın bir evi kül etti

Edinilen bilgiye göre; saat 12.00 sıralarında Yenipazar ilçesi Doğu Mahallesi Ayhan Sayar Caddesi Kale Sokakta bulunan bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören komşular, itfaiye ve emniyet güçlerine ihbarda bulundu. Emniyet ekiplerince çevre güvenliği alınırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı görev yapan arazöz de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Evde ailenin olduğu sırada çıktığı iddia edilen yangında, ambulans ile emniyet merkezine getirilen ev sahibi A.G. ve eşi karakolda ifade verdi. Yandaki evlere sıçramadan söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:45
  1. Nazilli
  2. Aydın
  3. Orman İşletme Müdürlüğü
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mescid'i Aksa'ya polis eşliğinde baskın
    1. Mescid'i Aksa'ya polis eşliğinde baskın
    2. HDP'li 2 milletvekili hakkında..
    3. Dünyayı sarsacak transfer: 222 milyon..
    4. Rusya korkusu bunu yaptırdı!
    5. Mercedes 3 milyon aracını geri çağırdı
    6. Nusaybin'de patlayıcı ve mühimmat ele..
    7. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    8. AB Bakanı Çelik: Katılım müzakereleri..
    9. Otomobille ambulansa çarpan alkolü..
    10. Yangın tatbikatına rüzgar engeli
    11. Çorum’da yetiştiricilere 100 adet..
    12. Irak'tan Rusya'ya çağrı: Bize destek..
    13. Askerliğini yaparken yatağa mahkum oldu
    14. 'Seni görevinin başında değil,..
    15. Hakkari'de bir PKK'lı terörist etkisiz..
    16. Başkan albayrak yağmurdan olumsuz..
    17. "Sagna’nın imzalamasını istiyorum"
    18. Van Büyükşehir Belediyespor’a orta..
    19. Bursa’da yolcu otobüsleri çarpıştı: 4..
    20. “Balıkesir sporda adını dünyaya..
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!