YENİMEK Yeni döneme ‘Merhaba’ diyor

YENİ AKİT / ANKARA - YENİMEK, el sanatları, ahşap teknolojisi, kuyumculuk teknolojisi, müzik ve gösteri sanatları, seramik ve cam teknolojisi, çocuk gelişimi ve eğitimi, hasta ve yaşlı hizmetleri, giyim üretim teknolojisi, güzellik ve saç bakımı hizmetleri, muhasebe ve finansman, sanat ve tasarım, bilişim teknolojileri, dil eğitim, kişisel gelişim ve eğitim, grafik ve fotoğraf, aile ve tüketici bilimleri, spor, okuma yazma, aile ve tüketici bilimleri, bahçecilik, yiyecek içecek hizmetleri, radyo televizyon ve konservatuara hazırlık kursları adı altında toplam 15 kurs merkeziyle 101 branşta eğitim verecek. Yenimahallelilerin yoğun ilgi gösterdiği kursların kayıtları 8 Eylül’de son bulacak

YENİMAHALLELİLERİ KURSLARA DAVET ETTİ

Yenimahallelileri kurslara davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Kurslarımıza katılarak meslek edinen ve aile bütçelerine katkı sağlayan kursiyerlerimiz var. YENİMEK’e çok önem veriyoruz. YENİMEK sadece hobi kursları değil aynı zamanda meslek edindirme kurslarıdır. Daha da önemlisi bu kurslar insanları kaynaştırarak komşuluk, arkadaşlık ilişkilerini geliştiriyor, birlik ve beraberliği sağlıyor” dedi