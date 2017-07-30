Yenimahalle’ye beş yeni park daha

İlçe genelinde 393 parkla vatandaşlarına açık havada dinlenme ve spor yapma fırsatı sunan belediye ekipleri, 5 yeni parkın da yapımını tamamladı. Parklardan 1’i Aşağı Yahyalar, 1’i Yukarı Yahyalar Mahallesi’nde, 3’ü de Batıkent’te mahalle sakinlerini ağırlayacak.

Belediye başkanlarının adı parklara verildi

Eylül ayı içerisinde açılışı yapılacak olan parklardan 3’üne Yenimahalle’ye daha önceleri hizmet etmiş olan eski belediye başkanlarının adı verildi. Yenimahalle’nin ilk Belediye Başkanı Mustafa Vuran’ın adı Turgut Özal Mahallesi’nde, Tuncay Alemdaroğlu ve Ahmet Duyar’ın isimleri de İlk yerleşim Mahallesi’nde yaşayacak.

Kahraman şehitlere vefa

Öte yandan 2016 yılında Mardin’in Nusaybin ilçesinde şehit olan Piyade Üst Çavuş Adil Yurtoğlu, Aşağı Yahyalar’da ve yine aynı yıl Şırnak Cizre’de şehit düşen Özel Harekat Polis Memuru Ayhan Demirel de Yukarı Yahyalar’da yapımı tamamlanan parklarda yaşatılacak.

Yenimahalle’ye toplamda 32 bin metrekare yeni yeşil alan katan 5 yeni parkta koşu yolları, fitness alanları, çocuk oyun alanları, oturma grupları yer alırken Ahmet Duyar Parkı’nda bunlara ek olarak basketbol sahası ve amfi tiyatro da mevcut.

Mevcut parklarda revize çalışmaları devam ediyor

Yapımı yeni tamamlanan parklar açılırken ilçe genelinde park revize çalışmaları da devam ediyor. Batıkent İsmail Hakkı Tonguç Parkı, Batıkent Adnan Kahveci Parkı ve Yenimahalle Kelebek Parkı’nın revizeleri ise tamamlanarak yenilenen yüzüyle hizmet vermeye başladı.

Tüm vatandaşları parklara davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yurttaşlarımız bu yaz da parklarımızda gönül rahatlığıyla sevdikleriyle vakit geçirebilecek. Biz vatandaşlarımızın evlerine kapanmalarını istemiyoruz. Yenimahalleliler sokağa çıksın parklarımızda, spor tesislerimizde, kültür merkezlerimizde bir araya gelsin, sosyalleşsin, komşuluk ve hemşehrilik bilinci yeniden canlansın istiyoruz” dedi.