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Yenimahalle'de geri dönüşüme örnek çalışma

Yenimahalle Belediyesi, geri dönüşümü yaygınlaştırmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

24 Ağustos 2017 Perşembe 08:34
Yenimahalle'de geri dönüşüme örnek çalışma

YENİ AKİT / ANKARAYenimahalle Belediyesi, geri dönüşümü yaygınlaştırmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Belediye geri dönüşüm çalışmaları kapsamında Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ile birlikte Yenimahalle’ye “Atık Pet Şişe Toplama Kumbaraları” yerleştirmeye başladı.

ŞİMDİLİK 15 KUMBARA YERLEŞTİRİLDİ

İlk etapta ilçenin uğrak noktaları olan parklara, AVM’lere ve belediye önüne yerleştirilen toplam 15 Atık Pet Şişe Toplama Kumbarası görüntüsüyle dikkat çekti ve vatandaşların beğenisini kazandı.

Pet şişe görünümlü kumbaralara özellikle sıcak havalarda gün içinde tüketilen su veya diğer içeceklerin plastik ambalajları atılabiliyor.

ÇİP SAYESİNDE KUMBARANIN DOLULUK ORANI ÖLÇÜLECEK

Sokakta oluşacak plastik atıkların çöpe gitmesine de engel olan ve plastik atıkları kaynağında ayrıştıran uygulama sayesinde pet şişe ve pet ambalajlar kolayca toplanarak hem zamandan tasarruf sağlanıyor hem de çevre korunuyor.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2017 Perşembe 08:34
  1. Yenimahalle Belediyesi
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