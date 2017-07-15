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Yenimahalle’de 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yenimahalle’nin dört bir yanında törenler düzenlendi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:48
Yenimahalle’de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Sabahın erken saatlerinde Yenimahalle Belediyesi hizmet binası önünde başlayan etkinlikler Karşıyaka Mezarlığı’nda son buldu. Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, sabah saatlerinde belediye binası önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Kartal’ın ikinci durağı Ragıp Tüzün Parkı oldu. Anıta çelenk bırakan Kartal, Batıkent Meydan AVM önünde de 15 Temmuz gecesinin kahramanlarını andı. Kartal’ın son durağı Karşıyaka Mezarlığı içerisinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği oldu.

15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’nde bulunan 31 şehidin mezarına da belediye adına çelenk bırakan Kartal şehitlere dua etti.Kartal, Yenimahalle Belediyesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin ilk anından itibaren tavrını koymuş, darbe girişiminin karşısında olmuştur. Başkanımız Fethi Yaşar, Türkiye ölçeğinde bu darbeye karşı çıkan ilk paylaşımları yapmıştır. Biz bu hain girişimin Türk ordusu tarafından değil ordu içerisinde küçük bir grup tarafından yapıldığını biliyoruz. Arkasında emperyalist güçlerin olduğunu, ülkemizi bölmeyi, iç savaşa sürüklemeyi hedeflediğini bildiğimiz bu hain girişime bugün de ilk günkü gibi karşı duruyoruz. Dileğimiz, isteğimiz ülkemizde laik, demokratik cumhuriyet sonsuza dek demokratik kuralları çerçevesinde, kendi ayakları üzerinde yürüyebilsin. Böyle hain girişimler bir kez daha olmasın. Verdiğimiz 249 şehidi rahmetle anıyor, 2 binin üzerindeki gazimize de uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:48
  1. Türkiye
  2. Sabah
  3. Atatürk
  4. Karşıyaka
  5. Yenimahalle
  6. Fethi Yaşar
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